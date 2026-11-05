Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2 nesta quinta-feira (5), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge (duas vezes) e Bruno Rodrigues para os donos d acasa e Cristian Olivera e Alejo Véliz para o time de Ceni.

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O primeiro gol foi marcado aos 32 minutos pela equipe do Bahia. Após jogada individual, Cristian Olivera bateu forte no canto de Otávio, marcando um belo gol no Mineirão. Nos acréscimos da etapa inicial, Kaio Jorge empatou. O atacante do Cabuloso recebeu passe de Keny Arroyo e finalizou rasteiro, balançando as redes do goleiro Ronaldo.

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Na segunda etapa, após Kaio Jorge desperdiçar a cobrança de pênalti, Bruno Rodrigues virou a partida para a equipe comandada por Artur Jorge. Arroyo deu mais uma assistência, desta vez para o camisa 9, que, de peixinho, balançou as redes. Aos 41 minutos do segundo tempo, o camisa 19 se redimiu e marcou novamente: após aplicar uma caneta no zagueiro, Kaio acertou o canto direito do arqueiro do Bahia. Já nos acréscimos, Alejo Véliz diminuiu para o Tricolor de Aço, selando o placar final em 3 a 2.

Veja os gols da partida:

Kaio Jorge disputa bola em Cruzeiro x Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega em bom momento para o confronto. A equipe mineira venceu os últimos três jogos, incluindo o clássico contra o Atlético-MG, e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Para enfrentar o Bahia, porém, o técnico Artur Jorge terá problemas para montar a equipe: João Marcelo sofreu uma lesão no joelho, enquanto William, Villalba e Matheus Pereira estão suspensos. Felipe Morais e Sinisterra também seguem no departamento médico.

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O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 54 pontos. A equipe de Rogério Ceni vive uma campanha mais irregular nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, porém, venceu o São Paulo por 3 a 2. Para o duelo em Belo Horizonte, o treinador terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão.