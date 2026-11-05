Cruzeiro não perde para o Bahia no Mineirão há mais de uma década

O Cruzeiro pode encaminhar uma classificação para a Libertadores na noite desta quinta-feira (5), contra o Bahia, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Raposa pode contar com o retrospecto positivo no confronto no Mineirão.

A última derrota dos mineiros para o Tricolor no Gigante da Pampulha ocorreu em 1º de dezembro de 2013, quando os baianos venceram por 2 a 1. Na ocasião, o triunfo garantiu a permanência da equipe na Série A e também marcou o título conquistado pela equipe celeste.

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Desde então, foram oito encontros entre Cruzeiro e Bahia no Mineirão, com cinco vitórias mineiras, três empates, 14 gols marcados pela Raposa e apenas quatro sofridos.

Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Confira o retrospecto de Cruzeiro x Bahia no Mineirão

17/04/2025 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)

18/10/2024 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

25/10/2023 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)

23/07/2022 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Série B)

03/11/2019 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

19/08/2018 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

17/10/2017 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Brasileirão)

11/09/2014 — Cruzeiro 2 x 1 Bahia (Brasileirão)

01/12/2013 — Cruzeiro 1 x 2 Bahia (Brasileirão)

Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão na noite desta quinta-feira (5), as 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Gigante da Pampulha pode encaminhar a vida celeste na busca pela Libertadores.

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Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge soma 57 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão. Se vencer, chegará a 60 pontos, o Tricolor ficará com 53 e o Athletico, que perdeu para o Vasco, ficará com 54.

Sendo assim, com apenas mais 12 pontos em disputa, a equipe mineira ficaria seis de vantagem no G4. Nas próximas rodadas, a Raposa enfrentará Palmeiras, Chapecoense, Fluminense e Internacional.