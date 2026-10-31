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Cruzeiro atinge marca inédita na temporada com vitória em clássico

A equipe conquistou sua 30ª vitória na temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 17:48
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Técnico orienta Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.
Técnico orienta Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a vitória da última quinta-feira (29), por 1 a 0, no clássico contra o Atlético-MG, o Cruzeiro alcançou o terceiro triunfo seguido, marca inédita na temporada levando em conta todas as competições.

Anteriormente, a equipe havia conseguido vencer quatro jogo seguidos, mas apenas no Brasileirão, mas com uma derrota para a Universidad Católica na Libertadores e um empate com o Goiás na Copa do Brasil.

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Naquela ocasião, o time comandado por Artur Jorge ampliou a sequência. o Cruzeiro teve vitórias contra Bragantino, Grêmio e Remo.

Sendo assim, caso vença o Bahia na próxima quinta-feira, a equipe terá sua melhor sequência de vitórias na temporada e no Campeonato Brasileiro.

O triunfo contra o Atlético-MG também foi o 30º na temporada do Cruzeiro. Em 2026, a equipe fez, até o momento, 58 jogos, com 30 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

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Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV; crédito Gustavo Aleixo/Cruzeiro.
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.

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