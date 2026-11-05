Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Uéslei Pitbull relembra título da Copa do Brasil de 1996 e dá palpite sobre Cruzeiro x Bahia

Atacante ídolo no Tricolor conquistou o torneio pela Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/11/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Ueslei Pitbull pelo Bahia
Uéslei Pitbull pelo Bahia (Foto: Reprodução)

Ídolo no Tricolor, o atacante Uéslei Pitbull teve passagem por diversos clubes do Brasil, mas o maior título de sua carreira foi conquistado na Raposa, em 1996, na Copa do Brasil. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador relembrou a conquista, as passagens por Cruzeiro e Bahia, e deu seu palpite sobre o jogo desta quinta-feira (5).

– Conquistamos o Mineiro e a Copa do Brasil em 1996. A felicidade foi grande. Primeiro estrear no Bahia, time de infância, depois jogar nos maiores do Brasil. Torço pelo Bahia, clube de infância, e pelo Cruzeiro, clube que me acolheu e fui campeão – afirma o ex-atleta.

continua após a publicidade

Artilharia no Bahia e título no Cruzeiro

Uéslei Pitbull marcou seu nome na história de Cruzeiro e Bahia. Enquanto conquistou o título nacional pelos mineiros, é, até hoje, o quarto maior artilheiro da história do Tricolor.

– No Bahia sou o quarto maior artilheiro da história do clube, com 150 gols. Consegui isso sem ter começado como atacante, comecei como volante, meia, até lateral. Em 1998 que passei a jogar de atacante. Sou abençoado por ter feito esses gols. É algo que a gente não esquece – relembra.

continua após a publicidade

– Fui muito feliz. No Cruzeiro foi quando fomos campeões na Copa do Brasil em 1996. Infelizmente não estive em campo no jogo do título porque me lesionei no jogo de ida contra o Palmeiras – destaca Uéslei, que marcou dois gols naquela edição da competição.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

De onde veio o apelido?

Símbolo do que era o futebol nos anos 90, Uéslei Pitbull conta ao Lance! que o apelido foi dado por conta de sua raça em campo. Diferente do que usualmente acontece, mesmo com o jogador gostando, o apelido pegou.

continua após a publicidade

– Esse apelido foi dado porque era um jogador que honrava os clubes, jogava com muita determinação, muita raça. Fui apelidado assim. E eu gostava – relembra.

– Eu era um jogador aguerrido, de muita vontade. Não tinha bola perdida. Eu honrava mesmo o clube que eu defendia. Jogava com muita determinação. Hoje não vejo essa determinação toda, aquele jogador pegador. Eu tinha um contra um muito bom também. Hoje não vemos esse tipo de jogador arrastando lá de trás e dando assistências e fazendo gols – conta Uéslei Pitbull.

continua após a publicidade

Palpite para Cruzeiro x Bahia

Mesmo destacando o carinho pelos dois clubes, Uéslei não esconde a torcida pelo Bahia, mas projeta as duas equipes conquistando uma vaga para a próxima edição da Libertadores.

– Enxergo as duas equipes, grandes, estão brigando lá em cima. Espero que as duas possam conquistar outros títulos em outras situações. Estão bem, brigando, espero que os dois consigam – analisa.

continua após a publicidade

– Meu palpite, espero que seja um jogo muito bom, disputado, que vença o melhor. Mas que vença o Bahia, encoste no Cruzeiro, os dois fiquem brigando até o fim pela vaga na Libertadores. Torço para que os dois consigam a vaga – projeta Uéslei.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Elenco do Cruzeiro em uniforme azul, grupo de jogadores em celebração pelo tricampeonato.

Cruzeiro

Campeão da tríplice coroa relembra maior goleada do Cruzeiro contra o Bahia

Há 2 horas
Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Fonte Nova pelo 15ª rodada do Brasileirão

Fora de Campo

IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Há 5 horas
Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Cruzeiro não perde para o Bahia no Mineirão há mais de uma década

Há 6 horas
Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV

Cruzeiro

Cruzeiro: Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por provocações no clássico

Há 20 horas
Sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas (TCE-MG)

Futebol Nacional

Tribunal suspende patrocínios de estatais a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG

Há 1 dia
Kaio Jorge correndo em treinamento

Cruzeiro

Cruzeiro: Kaio Jorge relata problema físico no início da temporada

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cruzeiro Sub-17 x Corinthians no Estádio Independência,

Cruzeiro reage, mas Corinthians vence o Brasileirão Sub-17

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Paulinho, jogador do Cruzeiro, acompanha treino na Toca II

Matheus Pereira analisa impacto de Paulinho no Cruzeiro

Jonathan Jesus aquece pelo Cruzeiro na Arena MRV, Atlético-MG x Cruzeiro.

Dupla convocada pode desfalcar o Cruzeiro após a Data Fifa?

Técnico orienta Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.

Cruzeiro atinge marca inédita na temporada com vitória em clássico

Artur Jorge ergue os braços em celebração no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, Arena MRV.

Artur Jorge manda recado ao Cruzeiro feminino antes de final da Libertadores

Bastidores vitória do Cruzeiro em clássico

Bastidores de vitória do Cruzeiro em clássico mostram discurso e comemoração

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Bahia: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Kaio Jorge comemorando com as mãos

Vídeo de Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocando o Atlético viraliza: 'Virou bagunça'

Matheus Pereira no clássico

Matheus Pereira avalia evolução do Cruzeiro no clássico

Otávio orientando companheiros

Goleiro do Cruzeiro, Otávio entra na mira de gigante da Premier League

Arroyo dá carrinho em Renan Lodi durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV

Análise: Arroyo e Villalba foram fundamentais em vitória do Cruzeiro em clássico