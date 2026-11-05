Ídolo no Tricolor, o atacante Uéslei Pitbull teve passagem por diversos clubes do Brasil, mas o maior título de sua carreira foi conquistado na Raposa, em 1996, na Copa do Brasil. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador relembrou a conquista, as passagens por Cruzeiro e Bahia, e deu seu palpite sobre o jogo desta quinta-feira (5).

– Conquistamos o Mineiro e a Copa do Brasil em 1996. A felicidade foi grande. Primeiro estrear no Bahia, time de infância, depois jogar nos maiores do Brasil. Torço pelo Bahia, clube de infância, e pelo Cruzeiro, clube que me acolheu e fui campeão – afirma o ex-atleta.

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Artilharia no Bahia e título no Cruzeiro

Uéslei Pitbull marcou seu nome na história de Cruzeiro e Bahia. Enquanto conquistou o título nacional pelos mineiros, é, até hoje, o quarto maior artilheiro da história do Tricolor.

– No Bahia sou o quarto maior artilheiro da história do clube, com 150 gols. Consegui isso sem ter começado como atacante, comecei como volante, meia, até lateral. Em 1998 que passei a jogar de atacante. Sou abençoado por ter feito esses gols. É algo que a gente não esquece – relembra.

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– Fui muito feliz. No Cruzeiro foi quando fomos campeões na Copa do Brasil em 1996. Infelizmente não estive em campo no jogo do título porque me lesionei no jogo de ida contra o Palmeiras – destaca Uéslei, que marcou dois gols naquela edição da competição.

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De onde veio o apelido?

Símbolo do que era o futebol nos anos 90, Uéslei Pitbull conta ao Lance! que o apelido foi dado por conta de sua raça em campo. Diferente do que usualmente acontece, mesmo com o jogador gostando, o apelido pegou.

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– Esse apelido foi dado porque era um jogador que honrava os clubes, jogava com muita determinação, muita raça. Fui apelidado assim. E eu gostava – relembra.

– Eu era um jogador aguerrido, de muita vontade. Não tinha bola perdida. Eu honrava mesmo o clube que eu defendia. Jogava com muita determinação. Hoje não vejo essa determinação toda, aquele jogador pegador. Eu tinha um contra um muito bom também. Hoje não vemos esse tipo de jogador arrastando lá de trás e dando assistências e fazendo gols – conta Uéslei Pitbull.

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Palpite para Cruzeiro x Bahia

Mesmo destacando o carinho pelos dois clubes, Uéslei não esconde a torcida pelo Bahia, mas projeta as duas equipes conquistando uma vaga para a próxima edição da Libertadores.

– Enxergo as duas equipes, grandes, estão brigando lá em cima. Espero que as duas possam conquistar outros títulos em outras situações. Estão bem, brigando, espero que os dois consigam – analisa.

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– Meu palpite, espero que seja um jogo muito bom, disputado, que vença o melhor. Mas que vença o Bahia, encoste no Cruzeiro, os dois fiquem brigando até o fim pela vaga na Libertadores. Torço para que os dois consigam a vaga – projeta Uéslei.