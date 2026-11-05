Fabrício Bruno projeta reta final decisiva do Cruzeiro

Com a lesão de João Marcelo, o zagueiro Fabrício Bruno terá uma sequência no time titular novamente. Nesta temporada, ele soma 50 partidas e deverá fazer a 51ª contra o Bahia na noite desta quinta-feira (5), no Mineirão.

Antes da partida, o defensor destacou que o duelo contra o Tricolor exigirá concentração e confiança do elenco para superar os desfalques e se aproximar de uma vaga na próxima Libertadores.

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– Infelizmente, temos alguns desfalques importantes na equipe, mas este é o momento de mostrarmos a qualidade e a força do nosso elenco. Tenho certeza de que quem entrar vai manter o alto nível que o time vem apresentando. Precisamos seguir concentrados, buscar as vitórias e terminar o campeonato da melhor maneira possível, garantindo essa vaga na Libertadores – destacou Fabrício Bruno.

Fabrício Bruno em treino na Toca pelo Cruzeiro, vestindo uniforme azul e branco, com bola no campo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Retrospecto de Fabrício Bruno contra o Bahia

Fabrício Bruno chega para Cruzeiro x Bahia com números expressivos contra os baianos. Ele soma 12 partias, com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Pelo Cruzeiro, foram três vitórias e um empate.

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Apesar dos números favoráveis, o camisa 15 ressalta a importância de manter o foco diante de um adversário que também luta por seus objetivos na competição.

– Temos mais um jogo muito importante pela frente, contra um adversário que também está brigando por uma vaga na Libertadores. Precisamos fazer a nossa parte dentro de casa, ao lado da nossa torcida, que tenho certeza de que vai nos apoiar durante os 90 minutos. Seremos 11 em campo e milhares nas arquibancadas, todos juntos pelo mesmo objetivo. Estamos em um momento decisivo da temporada e me sinto preparado para ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível. Vamos em busca de mais uma vitória – comenta Fabrício Bruno.