No ano da tríplice coroa, o Cruzeiro coroou o título do Campeonato Brasileiro com uma goleada por 7 a 0 contra o Bahia. Na época, mesmo com o título garantido, a Raposa tinha um objetivo na partida, e não era o rebaixamento do adversário, que acabou caindo para a Série B.

– Fomos campeões com dois jogos de antecedência. O Vanderlei motivava muito, até pelo respeito ao torcedor e ao Bahia, fazia a gente chegar e jogar. Independente de como estivesse o rival. Tínhamos nosso objetivo que era fazer o Alex artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele colocou isso para nós, fomos focados para que as coisas acontecessem. Aconteceu, foi uma goleada. Fizemos nosso trabalho e o Alex fez quatro gols. Três de pênalti, sofri um ou dois pênaltis. Ele merecia pelo ano que fez. Falta adjetivos para ele – relembra o ex-atacante Mota em entrevista exclusiva ao Lance!.

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Mota e Alex (Foto: reprodução X /Alex)

Como foi dito pelo ídolo do Ceará, o Cruzeiro venceu com cinco gols de Alex (quatro de pênalti), um de Felipe Melo e um de Mota, que fechou a conta.

Cruzeiro e Bahia voltam a se encontrar na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Diferente do que aconteceu em 2003, o jogo deve ser equilibrado, mas Mota destaca o poder da torcida celeste no Mineirão.

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– É um jogo difícil, mas o Cruzeiro joga em casa. Mas o Bahia é um time bem treinado, tira ponto de muito clube grande. Muito time grande tem encontrado dificuldade. O Bahia tem um time bem momento, mas no Mineirão o Cruzeiro tem o torcedor a seu favor – avaliou.

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Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão na noite desta quinta-feira (5), as 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Gigante da Pampulha pode encaminhar a vida celeste na busca pela Libertadores.

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Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge soma 57 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão. Se vencer, chegará a 60 pontos, o Tricolor ficará com 53 e o Athletico, que perdeu para o Vasco, ficará com 54.

Sendo assim, com apenas mais 12 pontos em disputa, a equipe mineira ficaria seis de vantagem no G4. Nas próximas rodadas, a Raposa enfrentará Palmeiras, Chapecoense, Fluminense e Internacional.