IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial cravou o placar desse condronto. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, e reúne duas equipes que estão entre as seis primeiras colocadas da competição.

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Veja a projeção da IA:

Cruzeiro 1 x 1 Bahia

O confronto direto por vaga no G-4 tende a ser marcado pelo equilíbrio tático e pelo contraste de momentos: enquanto o Cruzeiro chega embalado por três vitórias seguidas e o fator Mineirão, terá o desafio de superar desfalques de peso na criação e nas laterais (com as ausências de Matheus Pereira, William e Villalba); já o Bahia, contando com força máxima e moral após bater o São Paulo, deve aproveitar os espaços nas alas mineiras para explorar a velocidade de seus pontas.

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Bahia x Cruzeiro (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Como chegam as equipes?

Quatro pontos e três posições separam Cruzeiro e Bahia na tabela do Brasileirão. A equipe mineira ocupa a 3ª colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor baiano aparece em 6º lugar, com 54. Distantes da disputa pela liderança, atualmente nas mãos de Flamengo e Palmeiras, os times concentram suas atenções na luta por uma vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.

O Cruzeiro chega embalado para o confronto, com três vitórias consecutivas, sendo a mais recente no clássico contra o Atlético-MG. Já o Bahia vive uma fase de maior irregularidade: nas últimas cinco rodadas, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Apesar disso, a equipe vem de um resultado positivo, com triunfo por 3 a 2 sobre o São Paulo.