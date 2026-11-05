Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Sem Matheus Pereira! Confira escalação do Cruzeiro contra o Bahia

As equipes se enfrentam no Mineirão pela 34ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/11/2026 20:30
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Cruzeiro contra o Bahia
Vestiário do Cruzeiro contra o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa enfrenta o Bahia na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não terá o seu camisa 10 na escalação do Cruzeiro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Além dele, William e Lucas Villalba também estão fora do duelo por conta de suspensão. João Marcelo, Gabriel Pec, Felipe Morais e Sinisterra também estão fora, lesionados.

continua após a publicidade

Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio, Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas; Romero, Zé Lucas, Gerson; Arroyo, Kaio Jorge, Bruno Rodrigues.

Confira o retrospecto de Cruzeiro x Bahia no Mineirão

A última derrota dos mineiros para o Tricolor no Gigante da Pampulha ocorreu em 1º de dezembro de 2013, quando os baianos venceram por 2 a 1. Na ocasião, o triunfo garantiu a permanência da equipe na Série A e também marcou o título conquistado pela equipe celeste.

continua após a publicidade
  • 17/04/2025 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)
  • 18/10/2024 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)
  • 25/10/2023 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)
  • 23/07/2022 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Série B)
  • 03/11/2019 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)
  • 19/08/2018 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)
  • 17/10/2017 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Brasileirão)
  • 11/09/2014 — Cruzeiro 2 x 1 Bahia (Brasileirão)
  • 01/12/2013 — Cruzeiro 1 x 2 Bahia (Brasileirão)
Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão.
Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro e Bahia se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto por uma vaga na Libertadores. Antes do duelo, a Raposa estava na terceira posição, com 57 pontos somados. Enquanto isso, o Tricolor estava na sexta colocação com 53, um atrás do Fluminense, primeiro time do G4.

Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 BAHIA

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: Amazon Prime Video (Clique aqui para assistir no Prime Vídeo com 30 dias grátis!)

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Cruzeiro erguem os braços em campo durante a partida, em Mineirão lotado.

Fora de Campo

Como assistir Cruzeiro e Bahia pela Amazon Prime no Brasileirão?

Há 31 minutos
Fabrício Bruno em treino na Toca pelo Cruzeiro, vestindo uniforme azul e branco, com bola no campo.

Cruzeiro

Fabrício Bruno projeta reta final decisiva do Cruzeiro

Há 3 horas
Entrevista Mota Cruzeiro

Sem categoria

Mota relembra tríplice coroa do Cruzeiro e bronca de Luxemburgo: 'Foi uma dura pesada'

Há 4 horas
Ueslei Pitbull pelo Bahia

Cruzeiro

Uéslei Pitbull relembra título da Copa do Brasil de 1996 e dá palpite sobre Cruzeiro x Bahia

Há 6 horas
Elenco do Cruzeiro em uniforme azul, grupo de jogadores em celebração pelo tricampeonato.

Cruzeiro

Campeão da tríplice coroa relembra maior goleada do Cruzeiro contra o Bahia

Há 8 horas
Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Fonte Nova pelo 15ª rodada do Brasileirão

Fora de Campo

IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Há 11 horas
Mais LANCE!
Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro não perde para o Bahia no Mineirão há mais de uma década

Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV

Cruzeiro: Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por provocações no clássico

Sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas (TCE-MG)

Tribunal suspende patrocínios de estatais a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG

Kaio Jorge correndo em treinamento

Cruzeiro: Kaio Jorge relata problema físico no início da temporada

Cruzeiro Sub-17 x Corinthians no Estádio Independência,

Cruzeiro reage, mas Corinthians vence o Brasileirão Sub-17

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Paulinho, jogador do Cruzeiro, acompanha treino na Toca II

Matheus Pereira analisa impacto de Paulinho no Cruzeiro

Jonathan Jesus aquece pelo Cruzeiro na Arena MRV, Atlético-MG x Cruzeiro.

Dupla convocada pode desfalcar o Cruzeiro após a Data Fifa?

Técnico orienta Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.

Cruzeiro atinge marca inédita na temporada com vitória em clássico

Artur Jorge ergue os braços em celebração no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, Arena MRV.

Artur Jorge manda recado ao Cruzeiro feminino antes de final da Libertadores

Bastidores vitória do Cruzeiro em clássico

Bastidores de vitória do Cruzeiro em clássico mostram discurso e comemoração

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Bahia: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos