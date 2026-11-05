A Raposa enfrenta o Bahia na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não terá o seu camisa 10 na escalação do Cruzeiro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Além dele, William e Lucas Villalba também estão fora do duelo por conta de suspensão. João Marcelo, Gabriel Pec, Felipe Morais e Sinisterra também estão fora, lesionados.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio, Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas; Romero, Zé Lucas, Gerson; Arroyo, Kaio Jorge, Bruno Rodrigues.

Confira o retrospecto de Cruzeiro x Bahia no Mineirão

A última derrota dos mineiros para o Tricolor no Gigante da Pampulha ocorreu em 1º de dezembro de 2013, quando os baianos venceram por 2 a 1. Na ocasião, o triunfo garantiu a permanência da equipe na Série A e também marcou o título conquistado pela equipe celeste.

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17/04/2025 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)

18/10/2024 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

25/10/2023 — Cruzeiro 3 x 0 Bahia (Brasileirão)

23/07/2022 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Série B)

03/11/2019 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

19/08/2018 — Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Brasileirão)

17/10/2017 — Cruzeiro 1 x 0 Bahia (Brasileirão)

11/09/2014 — Cruzeiro 2 x 1 Bahia (Brasileirão)

01/12/2013 — Cruzeiro 1 x 2 Bahia (Brasileirão)

Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro e Bahia se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto por uma vaga na Libertadores. Antes do duelo, a Raposa estava na terceira posição, com 57 pontos somados. Enquanto isso, o Tricolor estava na sexta colocação com 53, um atrás do Fluminense, primeiro time do G4.

Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 BAHIA

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: Amazon Prime Video (Clique aqui para assistir no Prime Vídeo com 30 dias grátis!)

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)