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Cruzeiro: Kaio Jorge relata problema físico no início da temporada

O atacante destacou ainda o apreço pelo dono da SAF, Pedro Lourenço

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/11/2026 06:16
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Kaio Jorge correndo em treinamento
Kaio Jorge correndo em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante Kaio Jorge teve um início de temporada conturbado por conta de uma pubalgia. Na última terça-feira (3), ele relatou os momentos difíceis vividos no primeiro semestre do Cruzeiro e explicou como o problema o atrapalhou dentro de campo.

– Eu comecei a sentir as dores no Mineiro. Logo em seguida tivemos um jogo contra o Botafogo e um clássico no sintético. Prejudica um pouco. Foram jogos muito intensos para um corpo que não estava preparado fisicamente. Me doei muito, depois fui treinar e começou a incomodar o abdome. E falaram que era pubalgia. Graças a Deus não tive hernia, se tivesse tinha que operar. Era só a dor limitando mesmo. Perdia força e velocidade, atrapalhou bastante – relatou Kaio Jorge em entrevista à Samuca TV.

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Em outro momento, o atacante da Raposa ainda destacou que o elenco tem vontade de dar um título de expressão para Pedro Lourenço pelo carinho que o dirigente tem pelo clube.

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– Sem sombra de dúvidas (vontade de dar títulos ao Pedrinho). Ele é um paizão para nós, não de passar a mão na cabeça, ele é sério quando precisa. Mas ele ajuda muito o Cruzeiro, se entrega. As vezes perdemos e ele chora, fica mal. Vemos que é algo de coração que faz pelo clube. Sentimos que precisamos dar um título de expressão para ele relembrou.

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Elogios para Zé Lucas

Também revelado pelo Sport, Kaio Jorge ainda rasgou elogios a Zé Lucas, jovem contratado pelo Cruzeiro nesta temporada.

– Fiquei muito feliz com a vinda dele, meu conterrâneo, de Recife, veio do Sport também. Assim que ele chegou, eu mandei uma mensagem para ele. Vi ele no clube almoçando, cheguei nele e falei: 'o que você precisar, conta comigo'. Sei que é difícil sair de um time do Nordeste e vir para um time de muita expressão assim, que é o Cruzeiro, não que o Sport não seja, mas comparando assim em termos de clube. Então, tranquilizei ele – revelou.

Zé Lucas na Arena MRV
Zé Lucas na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

– Ele tem muito potencial. Hoje é um dos jogadores que a gente tem ali muito importantes, né? Então, creio eu que ele tem muito a acrescentar para a gente aí nessa reta final – destacou Kaio Jorge.

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