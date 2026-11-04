Cruzeiro: Kaio Jorge relata problema físico no início da temporada
O atacante destacou ainda o apreço pelo dono da SAF, Pedro Lourenço
O atacante Kaio Jorge teve um início de temporada conturbado por conta de uma pubalgia. Na última terça-feira (3), ele relatou os momentos difíceis vividos no primeiro semestre do Cruzeiro e explicou como o problema o atrapalhou dentro de campo.
– Eu comecei a sentir as dores no Mineiro. Logo em seguida tivemos um jogo contra o Botafogo e um clássico no sintético. Prejudica um pouco. Foram jogos muito intensos para um corpo que não estava preparado fisicamente. Me doei muito, depois fui treinar e começou a incomodar o abdome. E falaram que era pubalgia. Graças a Deus não tive hernia, se tivesse tinha que operar. Era só a dor limitando mesmo. Perdia força e velocidade, atrapalhou bastante – relatou Kaio Jorge em entrevista à Samuca TV.
Em outro momento, o atacante da Raposa ainda destacou que o elenco tem vontade de dar um título de expressão para Pedro Lourenço pelo carinho que o dirigente tem pelo clube.
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– Sem sombra de dúvidas (vontade de dar títulos ao Pedrinho). Ele é um paizão para nós, não de passar a mão na cabeça, ele é sério quando precisa. Mas ele ajuda muito o Cruzeiro, se entrega. As vezes perdemos e ele chora, fica mal. Vemos que é algo de coração que faz pelo clube. Sentimos que precisamos dar um título de expressão para ele relembrou.
Elogios para Zé Lucas
Também revelado pelo Sport, Kaio Jorge ainda rasgou elogios a Zé Lucas, jovem contratado pelo Cruzeiro nesta temporada.
– Fiquei muito feliz com a vinda dele, meu conterrâneo, de Recife, veio do Sport também. Assim que ele chegou, eu mandei uma mensagem para ele. Vi ele no clube almoçando, cheguei nele e falei: 'o que você precisar, conta comigo'. Sei que é difícil sair de um time do Nordeste e vir para um time de muita expressão assim, que é o Cruzeiro, não que o Sport não seja, mas comparando assim em termos de clube. Então, tranquilizei ele – revelou.
– Ele tem muito potencial. Hoje é um dos jogadores que a gente tem ali muito importantes, né? Então, creio eu que ele tem muito a acrescentar para a gente aí nessa reta final – destacou Kaio Jorge.
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