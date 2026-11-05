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AO VIVO: siga Cruzeiro x Bahia pelo Campeonato Brasileiro

As equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/11/2026 20:50
Atualizado há 0 minutos
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Cruzeiro x Bahia perfilados
Cruzeiro x Bahia perfilados (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro e Bahia se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto por um lugar no G4 e pode encaminhar a vida dos mineiros.

Antes do duelo, a Raposa estava na terceira posição, com 57 pontos somados. Enquanto isso, o Tricolor estava na sexta colocação com 53, um atrás do Fluminense, primeiro time do G4.

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PRIMEIRO TEMPO

1T - 26' Arroyo faz ótimo lançamento para Bruno Rodrigues na esquerda, que finta e chuta para fora

1T - 25' Arroyo faz boa jogada pela direita, cruza para Kaio Jorge, mas Ronaldo faz defesa tranquila

Fala, Statuti!

1T - 22' Zé Lucas puxa contra-ataque, mas estica muito a bola e a defesa corta

1T - 20' Falta de Vinã em Everton Ribeiro

1T - 19' Bruno Rodrigues arrisca de longe e isola

1T - 18' Acevedo faz falta em Zé Lucas na intermediária e recebe cartão amarelo

1T - 17' Rojas cruza para Arroyo, que não consegue chegar na bola

1T - 17' Bruno Rodrigues tabela com Kaio Jorge, que passa de letra para Rojas chutar na defesa. Escanteio para o Cruzeiro

1T - 16' Romero tenta cruzamento, mas defesa do Bahia afasta e bola segue com o Cruzeiro

1T - 15' Romero dá passe de calcanhar, Kaio Jorge ajeita para Gerson, mas o volante chuta em cima da dafesa

1T - 14' Fagner tenta cruzamento pela direita, mas a defesa corta

1T - 12' Gabriel Rojas tenta cruzamento pela esquerda, mas é cortado

1T - 9' OTAAAAVIO!!!!
Kike tem ótima chance pela direita, chuta forte, mas o camisa 81 faz bela defesa

1T - 8' Alejo recebe bola na intermediária, mas é desarmado por Jonathan Jesus

1T - 7' Gerson sofre falta, árbitro dá vantagem, volante cai no chão novamente, mas árbitro manda o jogo seguir

1T - 6' Arroyo tenta puxar contra-ataque, mas é desarmado

1T - 6' Everton Ribeiro puxa contra-ataque, mas defesa do Cruzeiro corta

1T - 5' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO
Sai Fabrício Bruno e entra Matías Viña

1T - 4' Viña vem aí

1T - 4' Fabrício Bruno sendo atendido no gramado

1T - 3' Fagner recebe na direita, cruza para Kaio Jorge, mas atacante erra o chute

1T - 2' Arroyo tenta lançamento, mas a bola fica com a defesa do Bahia

1T - 2' Kike é lançado pela direita, tenta cruzamento, mas defesa corta. Escanteio para o Bahia

1T - 1' Bahia ataca pela esquerda, mas cruzamento passa pela área

COMEÇA O JOGO!!!

PRÉ-JOGO

Equipes prontas para o início do jogo

Equipes em campo

Fala, Statuti!

Escalações das equipes

escalação do Cruzeiro contra o Bahia
Escalação do Bahia

DESFALQUES NO CRUZEIRO
No duelo contra o Bahia, o Cruzeiro não poderá contar com William, Matheus Pereira e Lucas Villalba, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. João Marcelo, Gabriel Pec, Felipe Morais e Sinisterra também estão fora, lesionados.

RETROSPECTO POSITIVO PARA O CRUZEIRO
A última derrota dos mineiros para o Tricolor no Gigante da Pampulha ocorreu em 1º de dezembro de 2013, quando os baianos venceram por 2 a 1. Na ocasião, o triunfo garantiu a permanência da equipe na Série A e também marcou o título conquistado pela equipe celeste.

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Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão.
Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 BAHIA

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: Amazon Prime Video (Clique aqui para assistir no Prime Vídeo com 30 dias grátis!)

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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