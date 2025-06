Veja como foram as férias dos jogadores do Cruzeiro

As férias dos jogadores do Cruzeiro terminam nesta quinta-feira (26). Foram 14 dias de folga, após o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 12 de junho. A reapresentação ao técnico Leonardo Jardim será na sexta-feira (27), na Toca da Raposa. E o próximo jogo no dia 3, contra o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, em Cariacica (ES).

Na conta na plataforma “X”, o Cruzeiro publicou fotos de como os jogadores aproveitaram as férias.

O atacante Gabigol viajou para o Rio de Janeiro logo no primeiro dia de folga, na companhia de João Pedro, filho de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Nesse período, o jogador publicou várias fotos, curtindo festas, shows e eventos de rap, pagode e música eletrônica.

O goleiro Cássio aproveitou para viajar com a família, a esposa Janara Sackl e os filhos, Felipe, de 11 anos, e Maria Luiza, de 7. Cássio publicou fotos na Disneylândia, de Paris, na França.

Nas férias, o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral-esquerdo Kaiki preferiram a Disney de Orlando (EUA). O zagueiro foi acompanhado da esposa Ana Clara e do filho Lucca, de 3 anos, e o lateral viajou com a namorada.

Férias de meia do Cruzeiro foram reduzidas

O meia Matheus Henrique aproveitou os primeiros dias de descanso ara celebrar a gravidez da esposa Thamires Carvalho. Ele fez um chá revelação para anunciar o sexo do bebê: um menino. As férias do jogador, no entanto, foram reduzidas, já que ele retornou à Toca da Raposa 2 para dar sequência à recuperação de cirurgia no joelho direito.

O volante Walace permaneceu na cidade natal após o jogo contra o Vitória. O jogador do Cruzeiro aproveitou para comemorar os 30 anos, ao lado de familiares e amigos – a data de aniversário é 4 de abril. A festa foi denominada de “Pagode do WS”, em alusão ao sobrenome do volante, Souza Silva. A grande atração foi o cantor de pagode Tiee.