Jogadores do Cruzeiro ficam sem férias por bons motivos

Os jogadores do Cruzeiro estão curtindo as duas semanas de férias, com viagens com a família e momentos de lazer. Mas para quatro atletas da equipe celeste a programação desses dias sem jogos tem sido diferente. O meia Matheus Henrique e os zagueiros João Marcelo e Janderson já retornaram à Toca da Raposa nessa terça-feira (17), para dar sequência a tratamentos médicos. E o lateral-esquerdo Kauã Prates está servindo à Seleção Brasileira Sub-17.

Matheus Henrique está na fase final de recuperação de cirurgia no joelho direito. O meia do Cruzeiro sofreu lesão no menisco no jogo contra o Mushuc Runa, no Mineirão, em 9 de abril, e foi operado três dias depois. A expectativa é que Matheus Henrique seja liberado para as atividades com os demais companheiros em julho.

A situação de João Marcelo é mais complicada. O zagueiro sofreu lesão multiligamentar no joelho direito na vitória sobre o Uberlândia por 3 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, em 2 de fevereiro. A previsão para retorno aos jogos é para o fim da temporada.

O zagueiro Janderson também sofreu lesão no joelho esquerdo em um treino da Toca da Raposa, dias depois de estrear na equipe profissional, quando entrou nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia, em 27 de abril. O jovem deve voltar a jogar somente na próxima temporada.

Lateral do Cruzeiro disputa amistosos pela Seleção Brasileira Sub-17

Para o lateral-esquerdo Kauã Prates, de apenas 16 anos, o motivo de perder as férias é uma satisfação. O jogador do Cruzeiro foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para a Seleção Brasileira Sub-17 que faz amistosos com o México, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os jogos fazem parte da preparação do Brasil para o Mundial da categoria, em novembro, no Catar.

Lateral Kauã Prates está com a Seleção Brasileira Sub-17 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kauã Prates se apresentou na companhia de dois jogadores da base do Cruzeiro: o zagueiro Vitor Hugo e o meio-campo Felipe Morais. Os jogos contra a Seleção Mexicana serão na terça-feira (24) e na sexta-feira (27)

Os demais jogadores do Cruzeiro retornam das férias no dia 27. A equipe já tem definidos os jogos para os meses de julho e agosto. Nos dias 3 e 6 de julho, enfrenta o Defensa y Justicia e o Estudiantes, em Cariacica (ES), pela Vitória Cup. Pelo Brasileiro, a volta será no dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão.