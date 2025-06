Com ajuda do atacante Kaio Jorge, Cruzeiro recupera 4 mil sócios

O Cruzeiro reativou o contrato de 4 mil sócios-torcedores, em campanha desenvolvida em parceria com a empresa Somos Young, utilizando chamadas automatizadas com a voz do atacante Kaio Jorge, destaque da equipe nesta temporada e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols.

No total, 13.660 ex-sócios foram impactados pela campanha, que resultou na reativação de 4.002 torcedores, uma taxa de conversão de 29%. Estima-se que o resultado represente R$ 2,4 milhões em receita anual para o clube.

O atacante Kaio Jorge fez as gravações em áudio seguindo as orientações da Somos Young, que depois, usando seu aparato tecnológico, programou as ligações telefônicas. Todo o trabalho foi realizado em apenas um dia, com início às 10h e finalização às 15h30.

- A ideia central da campanha foi unir automação, emoção e assertividade. A escolha da voz do atacante Kaio Jorge, que está em alta com a torcida, deu um tom pessoal e afetuoso às ligações. O texto das chamadas foi cuidadosamente elaborado para criar uma conexão emocional, retomando o contato com os ex-sócios em um momento estratégico da temporada – explica Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios da Somos Young.

Campanha com Kaio Jorge é mais uma frente da parceria com o Cruzeiro

A ação faz parte de uma série de iniciativas elaboradas entre o Cruzeiro e a empresa, que são parceiros desde 2022.

- Os resultados foram excelentes e mostram que essa iniciativa é eficaz, permitindo que o clube se aproxime do torcedor e, ao mesmo tempo, volte a contar com uma receita recorrente que impacta positivamente em suas finanças – afirma o executivo da Somos Young.

Kaio Jorge marcou oito gols no Brasileirão, os dois últimos na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Somos Young atua na construção de soluções de relacionamento baseadas em tecnologia, dados e comportamento de fãs. Com o Cruzeiro, a empresa já trabalhou em outras frentes como jornadas personalizadas para novos sócios e estratégias voltadas para as novas gerações de torcedores. Além do Cruzeiro, a Somos Young atualmente atende, entre clubes brasileiros, o Vasco, o Sport e o Vitória.