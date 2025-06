Cruzeiro mira contratação de zagueiro colombiano

O Cruzeiro tem interesse na contratação do zagueiro Brayan Medina, de 23 anos, que pertence ao América de Cáli, da Colômbia. O jogador colombiano entrou na mira do clube celeste, após dificuldades na negociação com o Internacional pelo jovem Victor Gabriel, primeiro nome da lista de reforços da Raposa para o segundo semestre.

Brayan Medina foi revelado nas categorias de base do América de Cali, subiu para o profissional em 2022 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Fortaleza e ao Atlético Huila, ambos da Colômbia. Na temporada passada, depois de retornar ao América, o zagueiro foi emprestado novamente ao Atlético Huila até agosto. Neste ano, Brayan Medina, que mede 1,95m, foi titular do América na Copa Sul-Americana, mas não participou dos jogos contra o Corinthians, pela fase de grupos.

O interesse do Cruzeiro pelo jovem zagueiro Victor Gabriel vem desde a janela de transferência do início do mês, para o Mundial de Clubes da Fifa. O jogador pertence ao Sport e está emprestado ao Internacional. O clube gaúcho tem preferência na compra de Victor Gabriel, e a diretoria celeste aguardava o desfecho do acordo para apresentar uma proposta.

No entanto, em conversas iniciais, o Cruzeiro considerou muita alta a pedida do clube gaúcho. O Colorado deve adquirir 60% dos direitos econômicos do zagueiro por US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). E a Raposa estava disposta a pagar até 3 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões) para contar com Victor Gabriel.

Técnico do Cruzeiro quer um zagueiro canhoto e dois atacantes

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, pediu à diretoria do clube a contratação de três reforços para a sequência da temporada. O treinador português quer um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada do campo.

A próxima janela de transferências para os clubes brasileiros será aberta em 10 de julho e vai até 2 de setembro.