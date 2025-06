Cadastramento de biometria facial para jogos do Cruzeiro está aberto

O torcedor do Cruzeiro que deseja assistir à partida contra o Grêmio, dia 13 de julho, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada, na retomada do Campeonato Brasileiro, terá de fazer o cadastramento da biometria facial. A partir de agora, o acesso ao Gigante da Pampulha será possível somente com a tecnologia, conforme determina a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O cadastramento começa às 9 horas desta quarta-feira (25), pelo site suacara.cruzeiro.com.br. A plataforma, gerida pela Minas Arena, realizará o registro da biometria facial de cada torcedor, garantindo a sincronização nas catracas do estádio para as partidas do Cruzeiro. Todos os torcedores a partir de 16 anos deverão realizar o cadastramento. Crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo entrar com a apresentação do ingresso via QR Code junto com o documento de identificação.

O cadastramento da biometria facial é feito uma única vez. O torcedor fica habilitado para entrar em todos os jogos do Cruzeiro no Mineirão. O processo, segundo o clube, é fácil, rápido e seguro, além ser obrigatório por lei.

continua após a publicidade

➡️Para Ronaldo Fenômeno, 'é questão de tempo para que o Cruzeiro domine'

Para facilitar o fluxo de acessos dos torcedores à plataforma, o cadastramento será feito por etapas, de acordo com a categoria dos sócios 5 Estrelas e dos não-sócios. Até sábado, o processo estará disponível para os sócios torcedores. Somente a partir de domingo, o torcedor que não for sócio poderá fazer o cadastro facial.

Cadastramento de biometria facial é obrigatório para torcedor do Cruzeiro (Foto: Reprodução site Cruzeiro)

Veja como fazer o cadastramento da biometria facial

1. Acesse suacara.cruzeiro.com.br 2. Faça o login no site com seu acesso de sócio, de compra de ingressos ou do aplicativo Cruzeiro Nação Azul 3. Clique em “CADASTRAR FACIAL AGORA” 4. Em seguida, o torcedor será redirecionado para o site do Mineirão 5. Preencha o formulário de cadastro 6. Envie os documentos solicitados 7. Faça o registro da sua facial em um ambiente iluminado. Não use boné ou óculos 8. Após concluir o processo, clique no botão “FINALIZAR”

Veja as janelas de cadastramento da biometria facial para o torcedor do Cruzeiro