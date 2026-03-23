Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge desembarca em Belo Horizonte: 'Temos muito trabalho pela frente'

Anunciado no último domingo como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (23) no Aeroporto de Confins. O comandante foi recebido pela equipe de comunicação do clube, seguranças e Joquim Pinto, e falou com a imprensa.

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– Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito feliz de voltar ao Brasil. Muito feliz de chegar a um acordo pelo Cruzeiro. Sabemos que temos muito trabalho pela frente. Vamos dar a volta rapidamente na situação que nos encontramos – declarou o técnico.

– Sejam felizes, estejam conosco, nos apoiem que também vamos apoiar – disse Artur Jorge em recado para a torcida.

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Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

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Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Artur Jorge (Foto: Divulgação Al Rayyan)

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

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