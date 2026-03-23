Análise: Cruzeiro segue com a 'cara de Tite', mas em versão piorada

O Cruzeiro já tem um novo técnico, Artur Jorge, que terá muito trabalho pela frente para dar uma nova cara ao time. Contra o Santos, a Raposa mostrou mais do mesmo, um roteiro igual ao dos jogos comandados por Tite, mas com desempenho pior.

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No duelo no Mineirão que terminou 0 a 0, o Cabuloso teve dois retornos importantes no meio de campo, com Gerson e Matheus Pereira no time titular. Entretanto, a dependência de Kaio Jorge foi gritante mais uma vez.

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Mesmo roteiro

Quem tem assistido aos últimos jogos do Cruzeiro já sabe o roteiro completo: a equipe pressiona com linhas altas no início, ataca com superioridade posicional nos cantos buscando finalizações na entrada da área, mas perde as oportunidades, o gás e é inferior na segunda etapa. A história se repetiu contra o Santos, mas a sorte livrou a equipe de mais uma derrota.

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O time liderado por Wesley Carvalho deixou que os laterais infiltrassem mais pelo meio enquanto os pontas deram amplitude. A pressão foi alta no início, com duas linhas de três jogadores. Sem Romero e Lucas Silva, Gerson recuou para iniciar as jogadas e passar para Matheus Pereira atuar como homem criativo.

Mesmo com a posse na primeira etapa e a pressão muito grande na primeira etapa, a equipe celeste não teve nenhuma grande chance e chutou apenas duas vezes. Apesar da visão do interino Wesley Carvalho, o Cruzeiro não exigiu nenhum milagre de Gabriel Brazão.

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Gabriel Brazão em Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na segunda etapa, o Santos voltou mais animado e passou a gostar do jogo. Mesmo assim, com apenas dois treinamentos com Cuca, o Peixe não conseguiu assustar muito, mas foi o único a balançar as redes. Barreal venceu a defesa mandante, cortou a marcação e chutou no canto direito de Matheus Cunha. Porém, após revisão, o VAR anulou o gol.

Artur Jorge terá muito trabalho no Cruzeiro

Diferente do que aconteceu com Tite, Artur Jorge realmente terá que começar seu trabalho do zero, alicerçando a confiança do elenco para depois pensar em qualidade. Antes de tudo, os jogadores do Cruzeiro têm que acreditar que é possível virar a chave.

Chegando a Belo Horizonte nesta segunda-feira, a primeira ação do comandante deve ser rasgar o roteiro escrito para a Raposa e escrever um novo, que, pelo menos, seja competitivo.

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