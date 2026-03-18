Cruzeiro avança por Artur Jorge, mas ainda busca negociar multa com o Al-Rayyan

Depois da pausa nas negociações na última terça-feira (17), por conta do jogo do Al-Rayyan, o Cruzeiro chegou a um acordo com Artur Jorge. Segundo apurou o Lance!, os mineiros avançaram nas negociações com o técnico e alinharam bases salariais e tempo de contrato.

continua após a publicidade

Agora, a equipe mineira precisa chegar a um acordo com o clube catari sobre o pagamento da multa. Atualmente, o valor é de cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31,3 milhões na cotação atual).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Entretanto, o Cruzeiro tentará negociar o valor a ser pago pela liberação do comandante português. O vínculo dele com o Al-Rayyan vai até junho de 2027. Agora, a Raposa costura um acordo até o fim de 2027.

continua após a publicidade

A informação do acerto do Cabuloso com Artur Jorge foi divulgada inicialmente pela Rádio Fã e confirmada pela reportagem do Lance!.

Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Negociações do Cruzeiro com Artur Jorge

Na última segunda-feira, a diretoria celeste abriu negociações por Artur Jorge. No entanto, por conta da partida da última terça-feira, o português pediu um tempo para focar no compromisso e, logo após o jogo, retomou as tratativas.

O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito altos, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.