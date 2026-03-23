A história de Sorín no Cruzeiro; jogos, gols e estatísticas

Conquistou a Copa do Brasil em 2000 e o Campeonato Mineiro em 2009, além de duas Copas Sul-Minas.

Disputou 126 partidas e marcou 18 gols, tornando-se um dos ídolos da torcida.

Juan Pablo Sorín é um dos maiores ídolos estrangeiros da história do Cruzeiro e um dos jogadores mais identificados com a torcida celeste no início dos anos 2000. Capitão do time em sua primeira passagem pelo clube, o argentino se destacou pela liderança, raça em campo e capacidade de decidir jogos importantes. O Lance! relembra a história de Sorín no Cruzeiro.

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Atuando principalmente como lateral-esquerdo ou ala, Sorín tinha grande liberdade ofensiva. Sua movimentação constante, presença no ataque e entrega em campo fizeram dele rapidamente um dos jogadores mais queridos pela torcida do Cruzeiro.

Desde sua chegada ao clube, o argentino se tornou um símbolo de comprometimento e competitividade. Suas atuações decisivas em momentos importantes ajudaram a consolidar uma fase vencedora do Cruzeiro no início do século XXI.

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Somando três passagens pela equipe, Sorín construiu uma trajetória marcante no clube mineiro e reforçou sua reputação como um dos estrangeiros mais importantes da história do Cruzeiro.

A história de Sorín no Cruzeiro

Juan Pablo Sorín teve três passagens pelo Cruzeiro ao longo da carreira.

A primeira ocorreu entre 2000 e 2002, período em que se consolidou como líder da equipe. Depois retornou rapidamente em 2004 e, anos mais tarde, voltou novamente entre 2008 e 2009.

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Somando todas as fases, Sorín disputou 126 partidas com a camisa do Cruzeiro.

Durante esses jogos, marcou 18 gols, número expressivo para um jogador que atuava principalmente como lateral-esquerdo.

Algumas bases estatísticas registram cerca de 120 partidas, mas levantamentos mais completos que incluem todas as competições oficiais apontam para 126 jogos pelo clube.

A chegada ao Cruzeiro e o impacto imediato

Sorín chegou ao Cruzeiro em 2000, vindo do River Plate, em uma contratação considerada uma das mais importantes do clube naquele período.

Logo em sua primeira temporada, assumiu a faixa de capitão da equipe e se tornou um dos líderes dentro de campo.

Seu estilo de jogo era marcado por grande intensidade física, forte participação ofensiva e capacidade de liderar o time em momentos decisivos.

A identificação com a torcida foi imediata, principalmente pela entrega e pela postura competitiva em campo.

O gol histórico na Copa do Brasil de 2000

O momento mais marcante da trajetória de Sorín no Cruzeiro aconteceu na decisão da Copa do Brasil de 2000.

Na final contra o São Paulo, disputada no Mineirão, o lateral marcou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0, resultado que garantiu o título ao Cruzeiro.

O lance ficou ainda mais simbólico porque Sorín jogava com a cabeça enfaixada, após sofrer um choque com o lateral Alessandro durante a partida.

A imagem do capitão argentino comemorando o gol do título se tornou um dos momentos mais emblemáticos da história recente do clube.

Identificação com a torcida cruzeirense

Durante sua passagem pelo Cruzeiro, Sorín construiu uma relação muito forte com a torcida.

Sua postura dentro de campo, marcada por entrega total e liderança, fez com que rapidamente se tornasse um dos jogadores mais admirados pelos torcedores.

Mesmo sendo argentino, Sorín passou a ser frequentemente citado como um dos jogadores estrangeiros mais identificados com o clube, recebendo o apelido informal de "argentino mais cruzeirense de todos".

Essa conexão com a torcida foi um dos fatores que motivaram seus retornos ao clube ao longo da carreira.

As voltas ao clube e a despedida

Após deixar o Cruzeiro no início dos anos 2000, Sorín teve passagens importantes por clubes europeus como Lazio, Barcelona, Paris Saint-Germain, Villarreal e Hamburg.

Em 2004, retornou rapidamente ao Cruzeiro para uma curta passagem.

Anos depois, voltou novamente ao clube em 2008, já em fase final de carreira.

Mesmo convivendo com problemas físicos e lesões, participou do elenco que conquistou o Campeonato Mineiro de 2009 e chegou à final da Copa Libertadores da América de 2009, encerrando sua trajetória no clube naquele período.

Títulos de Sorín pelo Cruzeiro

Durante suas passagens pelo Cruzeiro, Sorín participou de conquistas importantes da história recente do clube.

O principal título foi a Copa do Brasil de 2000, competição em que marcou o gol decisivo da final contra o São Paulo.

O lateral também conquistou duas edições da Copa Sul-Minas, em 2001 e 2002, torneios regionais importantes na época.

Já em sua última passagem pelo clube, fez parte do elenco campeão do Campeonato Mineiro de 2009.

Com liderança, entrega e momentos decisivos, Sorín construiu uma trajetória marcante no Cruzeiro e se consolidou como um dos estrangeiros mais importantes da história do clube.