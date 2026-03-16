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Cruzeiro abre negociações por Artur Jorge; Filipe Luís foca no futebol europeu

O ex-Botafogo chegou a conversar com a Raposa em 2025

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 16/03/2026
14:33
Artur Jorge Botafogo
imagem cameraArtur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
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O Cruzeiro já tem um principal nome no radar para ocupar o lugar deixado por Tite. Depois de ter Filipe Luís e Artur Jorge como principais alvos, a Raposa já abriu negociações com o comandante português.

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O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito grandes, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

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A informação do interesse da Raposa no treinador Artur Jorge foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

E o Filipe Luís?

Outro nome que interessava o Cruzeiro era do ex-Flamengo Filipe Luís. Entretanto, o técnico não deverá aparecer na Toca da Raposa II. Em entrevista ao ge, o agente do profissional, Jorge Mendes, ressaltou que o foco do técnico é o mercado europeu.

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– Filipe Luís irá para a Europa. Ele está pensando e preparando o próximo projeto – disse o empresário que ressaltou que o futuro do trinador está sendo desenhado e ele irá viajar para a Europa em breve para estudar opções no mercado.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Números de Artur Jorge

Braga

    1.
  1. 99 jogos
    2. 2.
  2. 64 vitórias
    3. 3.
  3. 12 empates
    4. 4.
  4. 23 derrotas
    5. 5.
  5. 212 gols marcados
    6. 6.
  6. 130 gols sofridos
    7. 7.
  7. 68,68%. de aproveitamento

Botafogo

    1.
  1. 55 jogos
    2. 2.
  2. 32 vitórias
    3. 3.
  3. 14 empates
    4. 4.
  4. 9 derrotas
    5. 5.
  5. 88 gols marcados
    6. 6.
  6. 50 gols sofridos
    7. 7.
  7. 66,66% de aproveitamento

Al Rayyan

    1.
  1. 41 jogos
    2. 2.
  2. 21 vitórias
    3. 3.
  3. 6 empates
    4. 4.
  4. 14 derrotas
    5. 5.
  5. 95 gols marcados
    6. 6.
  6. 70 gols sofridos
    7. 7.
  7. 56,10% de aproveitamento

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