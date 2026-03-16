Cruzeiro abre negociações por Artur Jorge; Filipe Luís foca no futebol europeu

O Cruzeiro já tem um principal nome no radar para ocupar o lugar deixado por Tite. Depois de ter Filipe Luís e Artur Jorge como principais alvos, a Raposa já abriu negociações com o comandante português.

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O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito grandes, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

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A informação do interesse da Raposa no treinador Artur Jorge foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

E o Filipe Luís?

Outro nome que interessava o Cruzeiro era do ex-Flamengo Filipe Luís. Entretanto, o técnico não deverá aparecer na Toca da Raposa II. Em entrevista ao ge, o agente do profissional, Jorge Mendes, ressaltou que o foco do técnico é o mercado europeu.

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– Filipe Luís irá para a Europa. Ele está pensando e preparando o próximo projeto – disse o empresário que ressaltou que o futuro do trinador está sendo desenhado e ele irá viajar para a Europa em breve para estudar opções no mercado.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Números de Artur Jorge

Braga

1 . 99 jogos 2 . 64 vitórias 3 . 12 empates 4 . 23 derrotas 5 . 212 gols marcados 6 . 130 gols sofridos 7 . 68,68%. de aproveitamento

Botafogo

1 . 55 jogos 2 . 32 vitórias 3 . 14 empates 4 . 9 derrotas 5 . 88 gols marcados 6 . 50 gols sofridos 7 . 66,66% de aproveitamento

Al Rayyan

1 . 41 jogos 2 . 21 vitórias 3 . 6 empates 4 . 14 derrotas 5 . 95 gols marcados 6 . 70 gols sofridos 7 . 56,10% de aproveitamento

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