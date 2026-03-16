Cruzeiro abre negociações por Artur Jorge; Filipe Luís foca no futebol europeu
O ex-Botafogo chegou a conversar com a Raposa em 2025
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O Cruzeiro já tem um principal nome no radar para ocupar o lugar deixado por Tite. Depois de ter Filipe Luís e Artur Jorge como principais alvos, a Raposa já abriu negociações com o comandante português.
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O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito grandes, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.
Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.
A informação do interesse da Raposa no treinador Artur Jorge foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!.
E o Filipe Luís?
Outro nome que interessava o Cruzeiro era do ex-Flamengo Filipe Luís. Entretanto, o técnico não deverá aparecer na Toca da Raposa II. Em entrevista ao ge, o agente do profissional, Jorge Mendes, ressaltou que o foco do técnico é o mercado europeu.
– Filipe Luís irá para a Europa. Ele está pensando e preparando o próximo projeto – disse o empresário que ressaltou que o futuro do trinador está sendo desenhado e ele irá viajar para a Europa em breve para estudar opções no mercado.
Números de Artur Jorge
Braga
- 99 jogos
- 64 vitórias
- 12 empates
- 23 derrotas
- 212 gols marcados
- 130 gols sofridos
- 68,68%. de aproveitamento
Botafogo
- 55 jogos
- 32 vitórias
- 14 empates
- 9 derrotas
- 88 gols marcados
- 50 gols sofridos
- 66,66% de aproveitamento
Al Rayyan
- 41 jogos
- 21 vitórias
- 6 empates
- 14 derrotas
- 95 gols marcados
- 70 gols sofridos
- 56,10% de aproveitamento
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