Em negociação com o Cruzeiro, Artur Jorge vence jogo pelo Al-Rayyan

Em meio às negociações com o Cruzeiro, o treinador Artur Jorge comandou o Al-Rayyan na partida contra o Al-Wakrah, pela 19ª rodada da Q-League. Dentro de casa, a equipe liderada pelo português venceu por 2 a 1, de virada.

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Mesmo em seu estádio, o time que conta com brasileiros como Roger Guedes e Gregore saiu atrás. Yusuf Abdurisag abriu o placar com um golaço de bicicleta aos 29 minutos de jogo.

Na segunda etapa, um ex-Botafogo empatou a partida para o Al-Rayyan. Gregore recebeu passe de Mitrovic, na entrada da área, e chutou forte no canto direito para fazer 1 a 1.

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Na reta final, o time comandado por Artur Jorge pressionou o adversário e promoveu uma blitz. O ex-Corinthians Roger Guedes chegou a acertar o travessão. A pressão deu certo aos 40 minutos, quando o atacante brasileiro, de cabeça, virou a partida.

Com a vitória, o Al-Rayyan chegou a 31 pontos, a oito de distância do líder Al-Sadd. Entretanto, restam apenas três partidas. Ainda assim, a equipe segue na briga por uma vaga na Champions League Asiática e está a três pontos do Al Shamal, segundo colocado, que ainda joga nesta rodada.

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Negociações do Cruzeiro por Artur Jorge

O Cruzeiro já tem um principal nome no radar para ocupar o lugar deixado por Tite. Na última segunda-feira, a diretoria celeste abriu negociações por Artur Jorge. No entanto, por conta da partida desta terça-feira, o português pediu um tempo para focar no compromisso e logo após o jogo deve retomar as tratativas.

O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito grandes, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, uma negociação pode ser mais plausível.

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

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