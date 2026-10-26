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Grêmio repete drama do Cruzeiro em 2019? Veja os paralelos que ligam os clubes

Clube Mineiro foi "do céu ao inferno" em ano de título da Copa do Brasil e rebaixamento inédito

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 18:00
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Arrascaeta celebra gol na final da Copa do Brasil 2018.
Arrascaeta celebra gol na final da Copa do Brasil 2018 (Foto: Reprodução/Globoplay)

O Grêmio chega à reta final de 2026 dividido entre a possibilidade de conquistar um título nacional e o risco de disputar a Série B na próxima temporada. Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos em 31 jogos. O cenário lembra o vivido pelo Cruzeiro entre 2018 e 2019, quando o clube mineiro passou da conquista da Copa do Brasil ao primeiro rebaixamento de sua história.

Enquanto segue na disputa pelo título da Copa do Brasil, o Grêmio tem apenas sete vitórias em 31 rodadas, com dez empates e 14 derrotas. Está a dois pontos do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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Em 2018, o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na oitava colocação. O rebaixamento veio no ano seguinte, quando a equipe chegou novamente à semifinal da Copa, mas acabou rebaixado.

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Do título nacional ao rebaixamento: o que aconteceu com o Cruzeiro?

O Cruzeiro conquistou sua sexta Copa do Brasil em 2018, sob o comando de Mano Menezes. A equipe eliminou Athletico-PR, Santos e Palmeiras antes de enfrentar o Corinthians na decisão.

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Na final, venceu por 1 a 0 no Mineirão, com gol de Thiago Neves, e confirmou o título com uma vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, com gols de Robinho e Arrascaeta. Os mineiros também haviam levantado a taça em 2017.

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No Brasileirão daquele ano, o Cruzeiro não chegou a enfrentar risco de queda. A Raposa terminou em oitavo, com 53 pontos. O cenário mudou em 2019. Em meio a uma grave crise política e financeira, o Cruzeiro passou a acumular resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, chegou novamente à semifinal da Copa do Brasil.

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A campanha terminou diante do Internacional, com derrotas por 1 a 0, no Mineirão, e 3 a 0, no Beira-Rio. Sem conseguir recuperar o rendimento na Série A, o clube terminou o Brasileirão em 17º, com 36 pontos.

Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 2018
Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 2018 (Foto: Vinnicius Silva/Arquivo Cruzeiro)

Grêmio repete contraste entre as competições

Nesta temporada, o Grêmio chegou à semifinal da Copa do Brasil após eliminar o Internacional. Empatou o primeiro Gre-Nal por 0 a 0, no Beira-Rio, e venceu a volta por 3 a 1, na Arena, com dois gols de Carlos Vinícius e um de Krovinovic. O adversário da semifinal será o Atlético-MG.

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No Brasileirão, porém, o desempenho está distante do apresentado no mata-mata. A equipe tem um aproveitamento de apenas 33,3%.

Tricolor Gaúcho pode ser campeão e rebaixado no mesmo ano?

O Grêmio ainda tem sete rodadas para evitar o quarto rebaixamento de sua história, mas o calendário exige uma recuperação em meio aos compromissos decisivos da Copa do Brasil.

Nesta segunda-feira (26), o Tricolor enfrenta o Coritiba, fora de casa, com a possibilidade de deixar o Z4 em caso de vitória. Depois, recebe o Athletico-PR, na quinta-feira (29), antes de iniciar a semifinal contra o Atlético-MG, no domingo (1º).

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A volta diante do clube mineiro está marcada para 7 de novembro, em Belo Horizonte. Entre os dois jogos, o Grêmio visita o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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