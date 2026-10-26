Atlético-MG empata com o Cruzeiro e conquista o Mineiro Sub-20
A partida foi realizada na Toca da Raposa II
Sob olhares de diretoria, comissão técnica e jogadores do profissional, o time Sub-20 do Cruzeiro disputou a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG na tarde desta segunda-feira (26). Fora de casa, o Galo conseguiu um empate em 1 a 1 e, como venceu o jogo de ida por 4 a 3, sagrou-se campeão do torneio. O Alvinegro não conquistava a competição desde 2019.
Como foi a final do Campeonato Mineiro Sub-20
Dentro de casa e buscando reverter a desvantagem, os Crias da Toca começaram a partida com mais agressividade, mas a defesa alvinegra teve um início sólido, principalmente nas bolas aéreas. Até que aos 25 minutos André sofreu pênalti e Rhuan Gabriel fez o seu 16º gol no Campeonato Mineiro.
Mosquito teve a primeira grande chance alvinegra, recebendo na entrada da área, chutando colocado no canto esquerdo, mas a bola foi para fora. Na reta final o camisa 11 fez lance parecido, mas Marcelo fez a defesa
No início da segunda etapa, Cauã Soares teve boa chance, mas foi desarmado por Militão. Melhor na segunda etapa, o Galo conseguiu o empate em lance de bate e rebate na pequena área que terminou com gol de Cauã Soares.
Na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas passou a dar espaços. Nos acréscimos, João quase virou o jogo, mas a bola passou à esquerda do gol.
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Ficha técnica Cruzeiro x Atlético-MG
CRUZEIRO🆚 REMO
Campeonato Mineiro Sub-20 - Final
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Toca da Raposa II, Belo Horizonte-MG
CRUZEIRO (Técnico: Pedro Duarte)
Marcelo; Joaquim, João Cervi, Mililtão, Gustavinho; Alessandro, André, Dayvinho; Adriano Jr., Rhuan Gabriel, Pietro
ATLÉTICO-MG (Técnico: Henrique Teixeira)
Pedro; Wanderson, Lemos, Samuel, Samuel Deus; Mathias, Jonatas, Índio; Cauã Soares, Mosquito
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: ANDRÉ LUIZ SKETTINO POLICARPO BENTO (MG)1
🚩 Assistentes: GUILHERME DIAS CAMILO (MG) e RICARDO JUNIO DE SOUZA (MG)
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