Profissionais e diretoria do Cruzeiro vão à final do Sub-20

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na tarde desta segunda-feira (26) pela final do Campeonato Mineiro Sub-20 e o título ficou com o rival. Na partida realizada na Toca da Raposa II, o elenco campeão da Copinha deste ano foi prestigiado por membros do time profissional do Cabuloso.

Em uma arquibancada colocada na beira do campo de gramado sintético do Centro de Treinamento celeste na qual jogadores do profissional acompanharam a partida. Estiveram presentes os atletas Kaio Jorge, Bruno Rodrigues, Marquinhos, João Marcelo, Zé Lucas, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Kenji e Cássio.

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Além deles, a diretoria de futebol do Cruzeiro completa esteve na Toca da Raposa II para acompanhar o Sub-20. Antes do início da partida, Paulinho, Pedrinho e Spindel conversaram com Eduardo Pape, destaque do Sub-17 e também do Sub-20.

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Joaquim Pinto, liderança do scout celeste e diretor de futebol, esteve presente no duelo como de costume. Porém, ele ficou do outro lado do campo, ao lado de Raul Fachini, Wendel (técnico do Sub-17)

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Joaquim Pinto e dirigentes do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Como foi Cruzeiro x Atlético-MG

Dentro de campo, o Cruzeiro conseguiu apenas um empate contra o Atlético-MG. A equipe começou o jogo muito forte na partida, mas demorou a conseguir marcar um gol. Inicialmente, Rafael Paiva (técnico do Atlético-MG Sub-17), pedia para a equipe alvinegra melhorar a 'primeira bola'.

Feito o gol de pênalti de Rhuan Gabriel, a Raposa baixou a rotação com o resultado que levaria a equipe para a próxima fase. Já nesta altura do jogo, o técnico e os membros da diretoria atleticana reclamavam muito da arbitragem, alegando que estava 'apitando no grito'.

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A reclamação foi tanta que aos 30 minutos André Skettino teve uma conversa com o treinador Henrique, do Atlético-MG. Quando o jogo já estava 1 a 1, os atleticanos tiveram mais uma reclamação, quando Militão fez falta perto da área e os alvinegros queriam sua expulsão, mas o árbitro alegou que a bola estava praticamente nas mãos do goleiro Marcelo.

No fim, a tensão da briga ocorrida na Arena MRV não se transferiu para a Toca da Raposa II. Apesar de algumas jogadas mais ríspidas e reclamações com a arbitragem, após o apito final o clima foi amistoso.