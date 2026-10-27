Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina
Jogadora destaca emoção de defender o Cruzeiro e sonha com vaga na decisão continental
A possibilidade de disputar uma final continental com a camisa do Cruzeiro representa um sonho para Ana Flávia. Em meio a um momento especial na carreira, a jogadora destacou a emoção de fazer parte de um capítulo importante para o futebol feminino e projetou o confronto contra o Olimpia, que vale uma vaga na decisão da Libertadores Feminina.
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— É um momento muito especial, de muito orgulho e emoção. É um momento histórico! Poder fazer parte dentro de campo é uma sensação inexplicável — afirmou a meia.
A classificação, no entanto, exige concentração e intensidade durante os 90 minutos. Ciente da importância do confronto, a atleta ressaltou que a equipe precisará demonstrar personalidade e lutar até o fim para alcançar o objetivo.
— É um confronto que vai exigir muita concentração, intensidade e entrega do início ao fim. A torcida pode esperar muita garra, personalidade e vontade de vencer. Lutar até o fim! Da minha parte, pode esperar muita dedicação, entrega, dando o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar a vaga para a final — declarou.
Ana Flávia vê impacto de uma final brasileira na Libertadores
Além do significado para o Cruzeiro, a presença de uma equipe brasileira na decisão também pode representar um marco para o desenvolvimento da modalidade no país. Ana Flávia destacou a importância desse cenário, mas reforçou que o foco do elenco está inteiramente voltado para o próximo compromisso.
— Acho que seria muito importante para o futebol feminino brasileiro, mostrando a força do crescimento da modalidade no nosso país! Mas, neste momento, nosso foco está totalmente no Olimpia e em fazer um grande jogo para conquistar essa vaga na final — disse.
A camisa 55 também não escondeu o desejo de disputar a decisão continental, vestindo a camisa celeste. Para Ana Flávia, chegar à final da Libertadores seria a realização de um objetivo pessoal e profissional.
— Para mim, seria um sonho disputar a final da Libertadores com a camisa do Cruzeiro — completou.
Cruzeiro x Olimpia: onde assistir
A partida entre Cruzeiro e Olimpia, pela semifinal da Libertadores Feminina, será disputada nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio de Liga Deportiva Universitaria. O confronto terá transmissão do SporTV, SporTV 3, Pluto TV, CazéTV, YouTube da NSports, Xsports e Canal GolBrasil.
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