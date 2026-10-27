Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina

Jogadora destaca emoção de defender o Cruzeiro e sonha com vaga na decisão continental

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 12:25
Favorite o Lance! no Google
Ana Flávia, jogadora do Cruzeiro Esporte Clube, em casaco azul com o emblema do clube.
Ana Flávia pelo Cruzeiro (Foto: João Brandino)

A possibilidade de disputar uma final continental com a camisa do Cruzeiro representa um sonho para Ana Flávia. Em meio a um momento especial na carreira, a jogadora destacou a emoção de fazer parte de um capítulo importante para o futebol feminino e projetou o confronto contra o Olimpia, que vale uma vaga na decisão da Libertadores Feminina.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

— É um momento muito especial, de muito orgulho e emoção. É um momento histórico! Poder fazer parte dentro de campo é uma sensação inexplicável — afirmou a meia.

continua após a publicidade

A classificação, no entanto, exige concentração e intensidade durante os 90 minutos. Ciente da importância do confronto, a atleta ressaltou que a equipe precisará demonstrar personalidade e lutar até o fim para alcançar o objetivo.

— É um confronto que vai exigir muita concentração, intensidade e entrega do início ao fim. A torcida pode esperar muita garra, personalidade e vontade de vencer. Lutar até o fim! Da minha parte, pode esperar muita dedicação, entrega, dando o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar a vaga para a final — declarou.

continua após a publicidade

Ana Flávia vê impacto de uma final brasileira na Libertadores

Além do significado para o Cruzeiro, a presença de uma equipe brasileira na decisão também pode representar um marco para o desenvolvimento da modalidade no país. Ana Flávia destacou a importância desse cenário, mas reforçou que o foco do elenco está inteiramente voltado para o próximo compromisso.

— Acho que seria muito importante para o futebol feminino brasileiro, mostrando a força do crescimento da modalidade no nosso país! Mas, neste momento, nosso foco está totalmente no Olimpia e em fazer um grande jogo para conquistar essa vaga na final — disse.

continua após a publicidade

A camisa 55 também não escondeu o desejo de disputar a decisão continental, vestindo a camisa celeste. Para Ana Flávia, chegar à final da Libertadores seria a realização de um objetivo pessoal e profissional.

— Para mim, seria um sonho disputar a final da Libertadores com a camisa do Cruzeiro — completou.

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Olimpia, pela semifinal da Libertadores Feminina, será disputada nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio de Liga Deportiva Universitaria. O confronto terá transmissão do SporTV, SporTV 3, Pluto TV, CazéTV, YouTube da NSports, Xsports e Canal GolBrasil.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu da Copa do Brasil Feminina em prata, com fita em espiral sobre base preta.

Futebol Feminino

CBF detalha semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja datas, horários e onde assistir

Há 2 horas
Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Futebol Feminino

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras

Há 19 horas
Troféu da Libertadores ao centro, cercado pelos emblemas do Cruzeiro à esquerda e do Corinthians à direita, com bandeiras ao redor.

Futebol Feminino

IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidades

Há 23 horas
Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Futebol Feminino

Bola de Ouro feminina: Lorena é a única brasileira e termina em 28º

Há 1 dia
Bandeira do Corinthians tremulando sobre o campo, estádio vazio e arquibancadas ao fundo.

Corinthians

Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendário

Há 1 dia
Troféu da Bola de Ouro

Futebol Internacional

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Há 1 dia
Mais LANCE!
O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Letícia Cruzeiro em campo, jogadora de futebol, com uniforme azul e tatuagem na perna, dominando a bola.

Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo

Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.

Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol

Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão

Igor Reis e Nathália Gomes na apresentação do A Copa é Delas

A Copa é Delas! destaca Angelina, Linda Caicedo e a história do futebol feminino no Brasil; assista agora

Jogadora do Bragantino comemora gol

Bragantino perde para a Ferroviária, mas garante vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina

Brasil x Argentina

Seleção Brasileira feminina terá dois amistosos contra o Japão em novembro e dezembro

Thumb do jogo entre Bragantino e Ferroviária

RB Bragantino x Ferroviária: Lance!TV transmite AO VIVO E COM IMAGENS jogo decisivo da Copa do Brasil Feminina

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF anuncia data do sorteio das semifinais da Copa do Brasil Feminina