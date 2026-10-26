Cruzeiro e Atlético-MG definem título do Campeonato Mineiro Sub-20; saiba onde assistir
As equipes se enfrentam na Toca da Raposa II
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta segunda-feira (26), pela partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida será realizada na Toca da Raposa II às 15h (de Brasília).
No jogo de ida, o Alvinegro venceu pro 4 a 3. Na Arena MRV, o duelo contou com um gol do meio de campo e pancadaria antes do apito final.
Quando o jogo estava 3 a 1 para o Atlético-MG, Nicolas, lateral-direito do Cruzeiro, e Murillo, atacante alvinegro, se desentenderam e deram início a uma briga que lembrou a final do Campeonato Mineiro profissional.
No fim da confusão, cinco jogadores foram expulsos: Murillo, Gutte e Kaio Assim, pelo Atlético, além de Nicolas e Rayan Lelis, pelo Cruzeiro. Posteriormente, mais dois atletas foram expulsos: João Barros (Atlético-MG), e Pedrinho (Cruzeiro).
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Com o resultado construído na Arena MRV, a equipe alvinegra pode até empatar que leva o título. Enquanto isso, a Raposa precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ser campeã, ou por um para levar para os pênaltis.
Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG
A partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20 terá transmissão da TV FMF e dos canais dos dois clubes, a TV Cruzeiro e a Galo TV. Além dos veículos oficiais, a Samuca TV e na Rádio Itatiaia. Todas as transmissões sendo realizadas pelo YouTube.
Ficha técnica Cruzeiro x Atlético-MG
CRUZEIRO🆚 REMO
Campeonato Mineiro Sub-20 - Final
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Toca da Raposa II, Belo Horizonte-MG
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: ANDRÉ LUIZ SKETTINO POLICARPO BENTO (MG)
🚩 Assistentes: GUILHERME DIAS CAMILO (MG) e RICARDO JUNIO DE SOUZA (MG)
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