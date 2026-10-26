Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro e Atlético-MG definem título do Campeonato Mineiro Sub-20; saiba onde assistir

As equipes se enfrentam na Toca da Raposa II

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/10/2026 09:31
Favorite o Lance! no Google
Jogadores alinham-se no gramado: Atlético MG x Cruzeiro Sub 20; bola no centro, estádio vazio ao fundo.
Jogadores alinham-se no gramado: Atlético MG x Cruzeiro Sub 20; bola no centro, estádio vazio ao fundo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta segunda-feira (26), pela partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida será realizada na Toca da Raposa II às 15h (de Brasília).

No jogo de ida, o Alvinegro venceu pro 4 a 3. Na Arena MRV, o duelo contou com um gol do meio de campo e pancadaria antes do apito final.

Quando o jogo estava 3 a 1 para o Atlético-MG, Nicolas, lateral-direito do Cruzeiro, e Murillo, atacante alvinegro, se desentenderam e deram início a uma briga que lembrou a final do Campeonato Mineiro profissional.

continua após a publicidade

No fim da confusão, cinco jogadores foram expulsos: Murillo, Gutte e Kaio Assim, pelo Atlético, além de Nicolas e Rayan Lelis, pelo Cruzeiro. Posteriormente, mais dois atletas foram expulsos: João Barros (Atlético-MG), e Pedrinho (Cruzeiro).

Atlético MG Sub-20 x Cruzeiro Sub-20 disputam a bola em campo.
Jogadores de Atlético MG Sub-20 x Cruzeiro Sub-20 disputam a bola em campo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com o resultado construído na Arena MRV, a equipe alvinegra pode até empatar que leva o título. Enquanto isso, a Raposa precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ser campeã, ou por um para levar para os pênaltis.

continua após a publicidade

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG

A partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20 terá transmissão da TV FMF e dos canais dos dois clubes, a TV Cruzeiro e a Galo TV. Além dos veículos oficiais, a Samuca TV e na Rádio Itatiaia. Todas as transmissões sendo realizadas pelo YouTube.

Ficha técnica Cruzeiro x Atlético-MG

CRUZEIRO🆚 REMO
Campeonato Mineiro Sub-20 - Final

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Toca da Raposa II, Belo Horizonte-MG

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: ANDRÉ LUIZ SKETTINO POLICARPO BENTO (MG)
🚩 Assistentes: GUILHERME DIAS CAMILO (MG) e RICARDO JUNIO DE SOUZA (MG)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Há 32 minutos
Troféu da Bola de Ouro

Futebol Internacional

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Há 32 minutos
Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol Nacional

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Há 1 hora
Lingard com camisa branca com patrocínios, gritando durante lance em campo.

Corinthians

Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B

Há 1 hora
Plata comemora o belo gol marcado no confronto entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Opinião: Flamengo e Atlético-MG, uma rivalidade com pesos diferentes

Há 1 hora
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco

Vasco vive dilema entre clássico com Flamengo e semifinal da Copa do Brasil

Há 3 horas
Mais LANCE!
Cuello (Flamengo) driblando jogador do Atlético Mineiro no Maracanã

Atlético mantém equilíbrio em duelos recentes contra o Flamengo no Maracanã

Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)

Cuca inicia semana com foco no Palmeiras e com possível volta de titular; saiba mais

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Lula no estadio do Corinthians

Após eleições do Brasil, Lula compara Corinthians ao Bolsonaro: 'Só perde'

Wallace, jogador do Grêmio, celebra de joelhos com os braços erguidos em campo.

Grêmio: Wallace supera zagueiros do G-4 em estatísticas e se destaca no Brasileirão

Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco da Gama.

Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números

Osmar Stabile, blazer cinza, camisa cinza, óculos, olhando à direita.

Presidente quebra o silêncio sobre crise no Corinthians e revela bastidores

Leo Pereira desolado depois do adeus do Flamengo na Libertadores

Flamengo tenta reverter eliminação na Libertadores: veja casos em que a Conmebol mudou resultados

Ósmar Stabile, presidente do Corinthians

Torcida do Corinthians reage à fala de presidente após derrota: 'Acabou'

Jogador do Corinthians em uniforme branco, com o escudo do clube, em campo sob luzes, expressão concentrada.

Abalo, revolta e união: os bastidores do vestiário do Corinthians após derrota para o Vasco

Dois jogadores do Fluminense conversando em campo durante partida do Brasileirão

Fluminense liga alerta no Brasileirão para não deixar escapar vaga na Libertadores

Neymar e Nestor em ação durante Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Leitura labial revela polêmica entre Neymar e Nestor; veja vídeo

Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Bahia se manifesta após polêmica entre Neymar e Nestor e manda recado