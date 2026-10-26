Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta segunda-feira (26), pela partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida será realizada na Toca da Raposa II às 15h (de Brasília).

No jogo de ida, o Alvinegro venceu pro 4 a 3. Na Arena MRV, o duelo contou com um gol do meio de campo e pancadaria antes do apito final.

Quando o jogo estava 3 a 1 para o Atlético-MG, Nicolas, lateral-direito do Cruzeiro, e Murillo, atacante alvinegro, se desentenderam e deram início a uma briga que lembrou a final do Campeonato Mineiro profissional.

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No fim da confusão, cinco jogadores foram expulsos: Murillo, Gutte e Kaio Assim, pelo Atlético, além de Nicolas e Rayan Lelis, pelo Cruzeiro. Posteriormente, mais dois atletas foram expulsos: João Barros (Atlético-MG), e Pedrinho (Cruzeiro).

Jogadores de Atlético MG Sub-20 x Cruzeiro Sub-20 disputam a bola em campo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

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Com o resultado construído na Arena MRV, a equipe alvinegra pode até empatar que leva o título. Enquanto isso, a Raposa precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ser campeã, ou por um para levar para os pênaltis.

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Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG

A partida de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-20 terá transmissão da TV FMF e dos canais dos dois clubes, a TV Cruzeiro e a Galo TV. Além dos veículos oficiais, a Samuca TV e na Rádio Itatiaia. Todas as transmissões sendo realizadas pelo YouTube.

Ficha técnica Cruzeiro x Atlético-MG

CRUZEIRO🆚 REMO

Campeonato Mineiro Sub-20 - Final

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Toca da Raposa II, Belo Horizonte-MG

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: ANDRÉ LUIZ SKETTINO POLICARPO BENTO (MG)

🚩 Assistentes: GUILHERME DIAS CAMILO (MG) e RICARDO JUNIO DE SOUZA (MG)