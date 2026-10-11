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Red Bull Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/10/2026 13:50
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Brasileirão Série A 2026 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

red bull bragantino escudo
RBB
Escudo do Cruzeiro
CRU
30ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h (de Brasília)
Local
Cícero de Souza Marques - Braganca Paulista - SP
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento.

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No entanto, a equipe não vence há seis partidas, desde o triunfo contra o Grêmio por 1 a 0, em casa. Desde então, perdeu para São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, além de empatar com Mirassol e Botafogo.

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Enquanto isso, o Cruzeiro olha para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da turbulência pelas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, a equipe liderada por Artur Jorge venceu dois jogos seguidos e voltou da pausa para a Data Fifa com uma vitória por 2 a 0 contra o São Paulo.

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Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, contudo, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo no jogo contra o Tricolor.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Red Bull Bragantino x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA

📆 Data e horário: Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista - SP
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Capixaba, Guzman Rodríguez, Gustavo Marques, Hurtado; Patrick, Ramires, Wallace Yan; Barbosa, Fernando, Sasha

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fagner), João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus, Viña (Rojas); Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais, Arroyo, Kaio Jorge

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