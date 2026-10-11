Red Bull Bragantino x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento.
No entanto, a equipe não vence há seis partidas, desde o triunfo contra o Grêmio por 1 a 0, em casa. Desde então, perdeu para São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, além de empatar com Mirassol e Botafogo.
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Enquanto isso, o Cruzeiro olha para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da turbulência pelas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, a equipe liderada por Artur Jorge venceu dois jogos seguidos e voltou da pausa para a Data Fifa com uma vitória por 2 a 0 contra o São Paulo.
Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, contudo, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo no jogo contra o Tricolor.
Confira as informações do jogo entre Red Bull Bragantino x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista - SP
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Capixaba, Guzman Rodríguez, Gustavo Marques, Hurtado; Patrick, Ramires, Wallace Yan; Barbosa, Fernando, Sasha
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fagner), João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus, Viña (Rojas); Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais, Arroyo, Kaio Jorge
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