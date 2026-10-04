Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Romero, Matheus Pereira ou Gerson: qual jogador é o maior líder do Cruzeiro? Dê sua opinião!

A equipe conta atualmente com lideranças técnicas e de grupo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 11:45
Favorite o Lance! no Google
Lucas Romero e Matheus Pereira comemorando gol
Lucas Romero e Matheus Pereira comemorando gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Em um momento difícil do Cruzeiro na temporada, as lideranças do elenco têm se destacado dentro e fora dos gramados. Contudo, um nome segue como principal líder, não só por usar a braçadeira de capitão.

Após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, dois líderes concederam entrevista na zona mista: Lucas Romero e Matheus Pereira.

Durante a partida, outra liderança do time chamou atenção. Gerson, maior contratação da história do clube, atuou mesmo com dificuldades no clássico. Para estar em campo, ele passou por um tratamento especial para cuidar de um problema muscular.

continua após a publicidade

Na zona mista, o nome de Lucas Romero não surpreendeu. Em momentos de adversidade do clube, o argentino é quem mais aparece para conversar com a imprensa. O volante tem tanta moral internamente que foi um dos atletas que cobraram autocrítica.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Liderança técnica e liderança do grupo

Embora Lucas Romero se destaque como líder do grupo do Cruzeiro, Matheus Pereira é o jogador mais importante tecnicamente para a equipe. Quando o camisa 10 está ausente, a Raposa enfrenta dificuldades em campo.

continua após a publicidade

Atualmente, o meio-campista é o terceiro jogador do Brasileirão com mais assistências esperadas (xA), com 5,8, e o atleta com maior média de passes decisivos por partida, com 3,2. Recentemente, o treinador Artur Jorge ressaltou a qualidade do jogador.

– (Tenho o melhor 10 do Brasil) Dizem os números, não sou eu. Disse isso uma vez defendendo o grupo e o trabalho. Mas basta olhar os registros e estatísticas do Brasileirão. Matheus é o melhor jogador do Brasil. Estatisticamente, é muito importante dentro do elenco. Faço questão de estar com os meus; os meus sempre são os melhores. O desempenho dele tem sido superior ao de todos os outros no Brasileirão, em relação a todos os parâmetros. Faz parte do trabalho observar os números. Nesses aspectos, Matheus continua sendo o jogador mais valioso estatisticamente do Brasileirão – destacou em entrevista ao Charla Podcast.

continua após a publicidade

Opinião do setorista

Embora Matheus Pereira figure no elenco do Cruzeiro como principal liderança técnica do grupo e peça fundamental da equipe, Lucas Romero mantém-se como maior líder. O argentino é também essencial no esquema de Artur Jorge, aparece em momentos decisivos e tem currículo vitorioso pelo próprio time.

O fator mais importante na liderança é ser a voz da Raposa, dentro de campo com companheiros e arbitragem, e também porta-voz durante as crises.

continua após a publicidade

Quem é a maior liderança do Cruzeiro

O Lance! quer saber de você, torcedor. Qual é o maior líder da Raposa dentro e fora de campo dentre os nomes citados acima? Deixe seu voto!

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Marcelo na Toca da Raposa

Cruzeiro

João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro

Há 2 horas
Paulinho executivo do Mirassol

Cruzeiro

Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

Há 18 horas
Cássio e Otávio

Cruzeiro

Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'

Há 1 dia
Cássio em treinamento na Toca II

Futebol Nacional

Cássio relata depressão em saída do Corinthians antes de chegar ao Cruzeiro

Há 1 dia
Cássio na conquista do Mineiro

Cruzeiro

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"

Há 1 dia
Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro

Cruzeiro

Ronaldo teria pedido empréstimo a Vorcaro para o Cruzeiro, diz revista

Há 1 dia
Mais LANCE!
Neyser tenta finalização de fora da área

Cruzeiro: Artur Jorge elogia Neyser, mas lamenta situação

Técnico Artur Jorge lidera treino na Toca II

Outubro do Cruzeiro tem clássico e jogo na sexta-feira; veja

Gerson em campo

Artur Jorge avalia desempenho de Gerson no Cruzeiro

Artur Jorge no Mineirão

Artur Jorge projeta 2027 do Cruzeiro: "Brigar por títulos"

Gabriel Pec no Beira-Rio

Cruzeiro: Gabriel Pec evolui em recuperação e tem projeção de retorno aos trabalhos em campo

Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artur Jorge exalta Matheus Pereira, do Cruzeiro: "Melhor do Brasil"

Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão

Artur Jorge relembra Flamengo x Cruzeiro: "Faria algo diferente"

Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: 'Estará na Seleção'

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo

Cruzeiro comemora gol contra o CAP

Cruzeiro vence Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-17 e se classifica para as quartas de final

Seleção Brasileira Sub-20

Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Fábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?

Fábio no Cruzeiro

Cruzeiro parabeniza Fábio em aniversário de 46 anos; relembre momentos marcantes