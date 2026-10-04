Romero, Matheus Pereira ou Gerson: qual jogador é o maior líder do Cruzeiro? Dê sua opinião!
A equipe conta atualmente com lideranças técnicas e de grupo
Em um momento difícil do Cruzeiro na temporada, as lideranças do elenco têm se destacado dentro e fora dos gramados. Contudo, um nome segue como principal líder, não só por usar a braçadeira de capitão.
Após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, dois líderes concederam entrevista na zona mista: Lucas Romero e Matheus Pereira.
Durante a partida, outra liderança do time chamou atenção. Gerson, maior contratação da história do clube, atuou mesmo com dificuldades no clássico. Para estar em campo, ele passou por um tratamento especial para cuidar de um problema muscular.
Na zona mista, o nome de Lucas Romero não surpreendeu. Em momentos de adversidade do clube, o argentino é quem mais aparece para conversar com a imprensa. O volante tem tanta moral internamente que foi um dos atletas que cobraram autocrítica.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Liderança técnica e liderança do grupo
Embora Lucas Romero se destaque como líder do grupo do Cruzeiro, Matheus Pereira é o jogador mais importante tecnicamente para a equipe. Quando o camisa 10 está ausente, a Raposa enfrenta dificuldades em campo.
Atualmente, o meio-campista é o terceiro jogador do Brasileirão com mais assistências esperadas (xA), com 5,8, e o atleta com maior média de passes decisivos por partida, com 3,2. Recentemente, o treinador Artur Jorge ressaltou a qualidade do jogador.
– (Tenho o melhor 10 do Brasil) Dizem os números, não sou eu. Disse isso uma vez defendendo o grupo e o trabalho. Mas basta olhar os registros e estatísticas do Brasileirão. Matheus é o melhor jogador do Brasil. Estatisticamente, é muito importante dentro do elenco. Faço questão de estar com os meus; os meus sempre são os melhores. O desempenho dele tem sido superior ao de todos os outros no Brasileirão, em relação a todos os parâmetros. Faz parte do trabalho observar os números. Nesses aspectos, Matheus continua sendo o jogador mais valioso estatisticamente do Brasileirão – destacou em entrevista ao Charla Podcast.
Opinião do setorista
Embora Matheus Pereira figure no elenco do Cruzeiro como principal liderança técnica do grupo e peça fundamental da equipe, Lucas Romero mantém-se como maior líder. O argentino é também essencial no esquema de Artur Jorge, aparece em momentos decisivos e tem currículo vitorioso pelo próprio time.
O fator mais importante na liderança é ser a voz da Raposa, dentro de campo com companheiros e arbitragem, e também porta-voz durante as crises.
Quem é a maior liderança do Cruzeiro
O Lance! quer saber de você, torcedor. Qual é o maior líder da Raposa dentro e fora de campo dentre os nomes citados acima? Deixe seu voto!
Tudo sobre
Cruzeiro
João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no CruzeiroHá 2 horas
Cruzeiro
Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do CruzeiroHá 18 horas
Cruzeiro
Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'Há 1 dia
Futebol Nacional
Cássio relata depressão em saída do Corinthians antes de chegar ao CruzeiroHá 1 dia
Cruzeiro
Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"Há 1 dia
Cruzeiro
Ronaldo teria pedido empréstimo a Vorcaro para o Cruzeiro, diz revistaHá 1 dia
Mais LANCE!