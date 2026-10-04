Em um momento difícil do Cruzeiro na temporada, as lideranças do elenco têm se destacado dentro e fora dos gramados. Contudo, um nome segue como principal líder, não só por usar a braçadeira de capitão.

Após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, dois líderes concederam entrevista na zona mista: Lucas Romero e Matheus Pereira.

Durante a partida, outra liderança do time chamou atenção. Gerson, maior contratação da história do clube, atuou mesmo com dificuldades no clássico. Para estar em campo, ele passou por um tratamento especial para cuidar de um problema muscular.

continua após a publicidade

Na zona mista, o nome de Lucas Romero não surpreendeu. Em momentos de adversidade do clube, o argentino é quem mais aparece para conversar com a imprensa. O volante tem tanta moral internamente que foi um dos atletas que cobraram autocrítica.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Liderança técnica e liderança do grupo

Embora Lucas Romero se destaque como líder do grupo do Cruzeiro, Matheus Pereira é o jogador mais importante tecnicamente para a equipe. Quando o camisa 10 está ausente, a Raposa enfrenta dificuldades em campo.

continua após a publicidade

Atualmente, o meio-campista é o terceiro jogador do Brasileirão com mais assistências esperadas (xA), com 5,8, e o atleta com maior média de passes decisivos por partida, com 3,2. Recentemente, o treinador Artur Jorge ressaltou a qualidade do jogador.

– (Tenho o melhor 10 do Brasil) Dizem os números, não sou eu. Disse isso uma vez defendendo o grupo e o trabalho. Mas basta olhar os registros e estatísticas do Brasileirão. Matheus é o melhor jogador do Brasil. Estatisticamente, é muito importante dentro do elenco. Faço questão de estar com os meus; os meus sempre são os melhores. O desempenho dele tem sido superior ao de todos os outros no Brasileirão, em relação a todos os parâmetros. Faz parte do trabalho observar os números. Nesses aspectos, Matheus continua sendo o jogador mais valioso estatisticamente do Brasileirão – destacou em entrevista ao Charla Podcast.

continua após a publicidade

Opinião do setorista

Embora Matheus Pereira figure no elenco do Cruzeiro como principal liderança técnica do grupo e peça fundamental da equipe, Lucas Romero mantém-se como maior líder. O argentino é também essencial no esquema de Artur Jorge, aparece em momentos decisivos e tem currículo vitorioso pelo próprio time.

O fator mais importante na liderança é ser a voz da Raposa, dentro de campo com companheiros e arbitragem, e também porta-voz durante as crises.

continua após a publicidade

Quem é a maior liderança do Cruzeiro

O Lance! quer saber de você, torcedor. Qual é o maior líder da Raposa dentro e fora de campo dentre os nomes citados acima? Deixe seu voto!