Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

O ex-jogador Paulinho anunciou na tarde deste sábado (3) sua despedida do cargo de executivo de futebol do Mirassol. O profissional estava na função há quase duas temporadas e deve assumir um cargo no Cruzeiro em breve.

Recentemente, o ex-Corinthians e da Seleção Brasileira comentou sobre o interesse da Raposa, mas afirmou que não tinha recebido nenhum contato até o momento.

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– É fruto de um trabalho, e vai haver algumas especulações, algumas situações, mas sigo no Mirassol, focado no Mirassol, no trabalho ainda tem algumas 'finais' até o fim da competição. Mas as especulações, as conversas, elas vão acontecer, normal do futebol – disse Paulinho sobre o interesse do Cruzeiro em entrevista à rádio Vitoriosa.

Antes, porém, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, confirmou o interesse celeste em Paulinho, que deve assumir um cargo de coordenador técnico.

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A Raposa iniciou conversas pelo profissional em meados de setembro. A ideia é que um ex-jogador assuma a posição entre os demais dirigentes do Cruzeiro. No próprio Mirassol, Paulinho chegou a exercer o cargo de coordenador antes de ser executivo.

Paulinho no Mirassol (Foto: JP Pinheiro – Agência Mirassol)

Atualmente, a direção do Cruzeiro é formada por Pedro Junio (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor de futebol), Joaquim Pinto (diretor esportivo) e Rodrigo Ramos (gerente executivo).

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Confira a nota de despedida de Paulinho do Mirassol

"Obrigado, Mirassol!

Há quase dois anos, cheguei aqui para começar uma nova etapa da minha vida. Depois de tantos anos dentro de campo, era hora de aprender a enxergar o futebol de outra forma, assumir novas responsabilidades e construir uma nova carreira.

Cheguei como coordenador técnico e tive a oportunidade de me tornar executivo de futebol. Aprendi, cresci, errei, acertei, tomei decisões, enfrentei desafios e vivi momentos que jamais imaginei quando aceitei esse convite.

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E que momentos nós vivemos.

Fiz parte de um período que ficará para sempre na história do Mirassol e também na minha. Foram conquistas, desafios e experiências que me transformaram como profissional e como pessoa.

Mas nenhuma trajetória é construída sozinho.

Por isso, minha gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e me deram a oportunidade de estar aqui. À diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários e a cada pessoa que esteve ao meu lado no dia a dia: muito obrigado.

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E obrigado também à cidade e ao torcedor do Mirassol pelo carinho e por me fazerem sentir parte dessa história.

Aqui encontrei muito mais do que um clube. Encontrei pessoas que se tornaram amigas, famílias que se aproximaram e relações que levarei comigo para a vida.

Encerro esse ciclo com orgulho. Orgulho do que construímos, do caminho que percorremos e de saber que entreguei o meu melhor todos os dias.

O futebol muda os caminhos, mas não apaga as histórias que construímos neles.

Obrigado por tudo, Mirassol.

Foi um privilégio fazer parte dessa história."