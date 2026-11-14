Fora de casa, o Atlético-MG ficou no 0 a 0 contra o Mirassol, e ajudou seu rival Cruzeiro. Com o tropeço alvinegro, a Raposa garantiu matematicamente sua participação na Libertadores de 2027, ao menos na fase preliminar.

Como o Alvinegro somou apenas um ponto, chegou a 51 e não tem como alcançar a Raposa em três partidas, já que a equipe comandada por Artur Jorge soma 60.

continua após a publicidade

Isso porque os celestes têm 18 vitórias contra 14. Sendo assim, mesmo que empate em pontos, o Atlético-MG não conseguiria ultrapassar o Cruzeiro no principal quesito de desempate.

Artur Jorge celebra a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com isso, a equipe comandada por Artur Jorge tem garantida matematicamente ao menos a vaga para a chamada 'Pré Libertadores'.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro segue em busca por vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Apesar de estar garantido na próxima Libertadores, o Cruzeiro ainda tem ambição nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o objetivo da equipe é conquistar uma vaga direta na fase de grupos.

continua após a publicidade

E a confirmação pode acontecer nesta rodada. Se a equipe vencer o Palmeiras no Mineirão, o Athletico-PR perder para o Flamengo, e o Bahia tropeçar contra o Grêmio, a Raposa carimba seu lugar na competição sul-americana.

Posteriormente, a Raposa enfrenta Chapecoense e Fluminense, fora de casa, e fecha sua participação no Brasileirão enfrentando o Internacional, no dia 2 de dezembro, no Mineirão.