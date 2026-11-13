Paulinho revela conselhos de Ronaldo antes de acerto com o Cruzeiro

Ex-companheiros de Corinthians, Paulinho e Ronaldo mantém relação até hoje. Em entrevista ao Cruzeiro Cast na última quinta-feira (12), o executivo de futebol celeste revelou que foi aconselhado pelo Fenômeno antes do acerto com a Raposa.

– O Ronaldo foi um cara que me ajudou bastante no Corinthians, principalmente em 2011 e 2012. Ele já tinha parado, mas me ajudou. Tinha um clube interessado em me tirar do Corinthians, mas ele disse que eu deveria ficar. Seria o primeiro ano que eu estava jogando. Disse que iriam aparecer projetos mais seguros. Fiquei, em 2012 também, foi um ano mágico. Então ficamos bem próximos. Quando encerro, continuamos com uma relação bem próxima. Continua me dando conselhos. Confio muito nele. Se tenho dúvidas no futebol, é um cara que me ajuda. Quando vim para o Cruzeiro foi um cara que conversou bastante comigo – relembrou.

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– Eu não falo muitas vezes com ele, mas quando falo é para assuntos importantes. Na vinda para o Cruzeiro conversei com ele duas vezes. A primeira quando começamos a conversar, e quando tínhamos que definir. Conversamos sobre o clube, as pessoas, que encontraria pessoas de alto nível, que recebem bem, um clube maravilhoso. Tem a parte dos colaboradores que ele falou muito bem. Teve outra pessoa que esteve aqui, o Thiago Scuro, que converso bastante, tenho como referência na gestão. Mas o Ronaldo foi muito decisivo na minha vinda. Preciso que ele esteja próximo no meu início de carreira – explicou Paulinho.

Paulinho em entrevista (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Função de Paulinho no Cruzeiro

Com a saída de Bruno Spindel do Cruzeiro na última quinta-feira (12), a função de Paulinho não deverá ter grandes mudanças na Toca da Raposa II. Em sua chegada, Pedro Lourenço destacou que o profissional

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– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho na apresentação de Paulinho.