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Kaio Jorge revela reunião às 23h com Pedrinho durante investida do Flamengo

Atacante permaneceu no Cruzeiro depois da reunião

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/11/2026 15:08
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Kaio Jorge e Pedrinho (Foto: Yuri Laurindo/Cruzeiro)
Kaio Jorge e Pedrinho (Foto: Yuri Laurindo/Cruzeiro)

Em mais uma temporada de destaque, Kaio Jorge foi alvo de investidas do Flamengo no início da temporada. Na época, o Cruzeiro conseguiu segurar o atacante, que renovou contrato com a equipe até 2030.

Em entrevista à HG Play, o atacante revelou que quando o Rubro-Negro demostrou interesse, ele teve uma reunião na casa de Pedrinho, dono da SAF celeste, para debater seu futuro.

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– Fiquei feliz pelo interesse. O contato inicial do Flamengo foi com meu staff, depois com o clube. Fui na casa dele (Pedrinho) umas 23h, em uma quarta-feira para conversar ele. E decidimos renovar. Teve uma melhora no contrato. Saí de lá 00h30. A esposa dele disse: meu filho, renova aí, ele não está conseguindo dormir. Fui embora decidido. Ajustamos verbalmente, até 2030 – comento Kaio Jorge sobre as investidas do Flamengo.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em alta no Cruzeiro, Kaio Jorge chama atenção também do futebol europeu. Nesse sentido, o atacante destaca que está feliz em Belo Horizonte.

– O mercado gosta de atletas jovens, para chegar na Europa cedo e entender a cultura. Entender o projeto. Quem faz gol, se destaca e chama atenção. Tem sido meu caso. Estou muito feliz no Cruzeiro, espero continuar fazendo muitos gols – comentou.

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Números de Kaio Jorge em 2026

Mesmo tendo passado por um período complicado na temporada, com uma pubalgia, e a adaptação ao estilo de jogo de Artur Jorge, Kaio Jorge tem números parecidos com a temporada que teve no Cruzeiro em 2025.

Até o momento, fez 47 partidas, com 24 gols marcados e quatro assistências, contra 46 jogos no ano passado, com 26 gols e nove assistências.

Kaio Jorge ainda terá mais quatro oportunidades para ampliar seus números. A Raposa ainda enfrenta Palmeiras, Fluminense, Chapecoense e Internacional.

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