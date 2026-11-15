Kaio Jorge revela reunião às 23h com Pedrinho durante investida do Flamengo

Em mais uma temporada de destaque, Kaio Jorge foi alvo de investidas do Flamengo no início da temporada. Na época, o Cruzeiro conseguiu segurar o atacante, que renovou contrato com a equipe até 2030.

Em entrevista à HG Play, o atacante revelou que quando o Rubro-Negro demostrou interesse, ele teve uma reunião na casa de Pedrinho, dono da SAF celeste, para debater seu futuro.

continua após a publicidade

– Fiquei feliz pelo interesse. O contato inicial do Flamengo foi com meu staff, depois com o clube. Fui na casa dele (Pedrinho) umas 23h, em uma quarta-feira para conversar ele. E decidimos renovar. Teve uma melhora no contrato. Saí de lá 00h30. A esposa dele disse: meu filho, renova aí, ele não está conseguindo dormir. Fui embora decidido. Ajustamos verbalmente, até 2030 – comento Kaio Jorge sobre as investidas do Flamengo.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em alta no Cruzeiro, Kaio Jorge chama atenção também do futebol europeu. Nesse sentido, o atacante destaca que está feliz em Belo Horizonte.

– O mercado gosta de atletas jovens, para chegar na Europa cedo e entender a cultura. Entender o projeto. Quem faz gol, se destaca e chama atenção. Tem sido meu caso. Estou muito feliz no Cruzeiro, espero continuar fazendo muitos gols – comentou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Números de Kaio Jorge em 2026

Mesmo tendo passado por um período complicado na temporada, com uma pubalgia, e a adaptação ao estilo de jogo de Artur Jorge, Kaio Jorge tem números parecidos com a temporada que teve no Cruzeiro em 2025.

Até o momento, fez 47 partidas, com 24 gols marcados e quatro assistências, contra 46 jogos no ano passado, com 26 gols e nove assistências.

Kaio Jorge ainda terá mais quatro oportunidades para ampliar seus números. A Raposa ainda enfrenta Palmeiras, Fluminense, Chapecoense e Internacional.