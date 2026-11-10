CBF releva polêmicas recentes e escala Daronco para Cruzeiro x Palmeiras

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta terça-feira, 10, que Anderson Daronco será o árbitro da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, marcada para o dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O confronto será o primeiro entre as equipes após a pausa para a Data Fifa. O Cruzeiro busca garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Palmeiras tenta diminuir a distância para o Flamengo, atual líder do campeonato, na disputa pelo título.

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A tendência é que os dois clubes tenham desfalques em razão das convocações para amistosos internacionais durante. O Palmeiras, inclusive, tentou negociar nos bastidores a liberação de alguns jogadores para evitar baixas na reta final do Campeonato Brasileiro.

Daronco apita semifinal entre Palmeiras e Vasco

Anderson Daronco também foi o responsável por apitar a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque, que terminou com vitória alviverde por 1 a 0. Na ocasião, o árbitro foi alvo de críticas dos dois lados por decisões tomadas durante o confronto.

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O Vasco reclamou de um possível pênalti após toque de mão do zagueiro Barboza dentro da área. Daronco não assinalou a infração em campo, e o VAR não recomendou a revisão do lance. Já o Palmeiras questionou a não aplicação do cartão vermelho em um lance envolvendo uma agressão a Lucas Evangelista.

A CBF entende que Daronco não cometeu erros claros de arbitragem durante a semifinal. Por esse motivo, o árbitro voltou a ser escalado para jogos nesta reta do calendário brasileiro.

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Daronco foi o responsável por apitar Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

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