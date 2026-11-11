O Flamengo está a uma vitória por três ou mais gols de diferença de estabelecer um novo recorde no Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim já venceu nove partidas com essa margem em 2026, igualando a marca alcançada pelo Cruzeiro em 2013. Com quatro rodadas restantes, o Rubro-Negro tem a oportunidade de superar o feito do clube mineiro e assumir a liderança isolada da estatística na era dos pontos corridos com 20 equipes.

O levantamento, inicialmente feito pelo Gato Mestre, considera apenas vitórias por três ou mais gols de diferença. O Flamengo alcançou a nona na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, pela 33ª rodada, e superou as marcas das equipes comandadas por Jorge Jesus, em 2019, e Filipe Luís, em 2025, que registraram oito resultados desse tipo cada.

continua após a publicidade

➡️Paquetá: o sonho de voltar ao Flamengo e os desafios do reencontro

Das nove vitórias, seis aconteceram fora de casa. Ao todo, o Flamengo marcou 32 gols e sofreu apenas dois nesses confrontos, números que ajudam a explicar a força ofensiva da equipe na disputa pelo título brasileiro.

➡️ANÁLISE: Segundo melhor da carreira, aproveitamento de Jardim explica confiança no Flamengo

As nove vitórias do Flamengo por três ou mais gols

Vitórias do Flamengo por três ou mais gols no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

O feito também coloca o Flamengo ao lado de outras campanhas históricas do Brasileirão. Além do Cruzeiro de 2013, o Corinthians campeão de 2015 aparece entre os destaques do levantamento, com oito vitórias por três ou mais gols de diferença.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: Flamengo se incomoda com Daronco em jogo do Palmeiras após polêmica

O Rubro-Negro tem o melhor ataque da competição, com 71 gols em 34 partidas, média de 2,09 por jogo. Desse total, aproximadamente 45% foram marcados nos nove confrontos que compõem o levantamento.

Líder do Brasileiro com 76 pontos, três à frente do Palmeiras, o Flamengo ainda enfrenta Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. O próximo compromisso será no dia 18 de novembro, contra o Athletico, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo