Flamengo iguala feito do Cruzeiro e mira recorde histórico no Brasileirão
Equipe de Leonardo Jardim alcançou feito do clube mineiro em 2013 e tem quatro rodadas para estabelecer novo recorde na competição
O Flamengo está a uma vitória por três ou mais gols de diferença de estabelecer um novo recorde no Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim já venceu nove partidas com essa margem em 2026, igualando a marca alcançada pelo Cruzeiro em 2013. Com quatro rodadas restantes, o Rubro-Negro tem a oportunidade de superar o feito do clube mineiro e assumir a liderança isolada da estatística na era dos pontos corridos com 20 equipes.
O levantamento, inicialmente feito pelo Gato Mestre, considera apenas vitórias por três ou mais gols de diferença. O Flamengo alcançou a nona na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, pela 33ª rodada, e superou as marcas das equipes comandadas por Jorge Jesus, em 2019, e Filipe Luís, em 2025, que registraram oito resultados desse tipo cada.
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Das nove vitórias, seis aconteceram fora de casa. Ao todo, o Flamengo marcou 32 gols e sofreu apenas dois nesses confrontos, números que ajudam a explicar a força ofensiva da equipe na disputa pelo título brasileiro.
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As nove vitórias do Flamengo por três ou mais gols
O feito também coloca o Flamengo ao lado de outras campanhas históricas do Brasileirão. Além do Cruzeiro de 2013, o Corinthians campeão de 2015 aparece entre os destaques do levantamento, com oito vitórias por três ou mais gols de diferença.
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O Rubro-Negro tem o melhor ataque da competição, com 71 gols em 34 partidas, média de 2,09 por jogo. Desse total, aproximadamente 45% foram marcados nos nove confrontos que compõem o levantamento.
Líder do Brasileiro com 76 pontos, três à frente do Palmeiras, o Flamengo ainda enfrenta Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. O próximo compromisso será no dia 18 de novembro, contra o Athletico, no Maracanã.
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