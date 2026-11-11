Após a Data Fifa de novembro, o Cruzeiro enfrentará o Palmeiras pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília). O jogo, no Mineirão, é importante na reta final da competição e na briga por vaga na fase de grupos da Libertadores 2027.

Os preços dos bilhetes variam de R$ 21,00 a R$ 230,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão adquirir as entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br a partir da quinta-feira (12), às 10h. Para eles, os valores das entradas inteiras vão de R$ 60,00 a R$ 230,00. A compra é feita exclusivamente de forma online, pelo site do clube ou pelo aplicativo Nação Azul.

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Para os sócios, a venda começa às 14h desta quarta-feira (11), com prioridade para os Sócios 5 Estrelas. Os descontos variam de 50% (Cabuloso Nível 1) a 65% (Cabuloso Max).

A comercialização dos ingressos da torcida visitante será realizada pelo site baladapp.com.br. Para eles, os ingressos serão comercializados a R$ 80,00 e a meia a R$ 40,00, a partir da quinta-feira (12), às 10h (de Brasília), no setor Roxo Superior Visitante, com acesso pelo Portão A. Todas as informações para a torcida visitante estão no site: GUIA DO ESTÁDIO. A entrada dos palmeirenses na Esplanada será pelo Portão 03 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira.

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Confira o cronograma de venda para Cruzeiro x Palmeiras

11/11, às 14h: Clube Diamante, Cabuloso Cativo, Cabuloso PCD, Cabuloso Max e Cabuloso Nível 3

11/11, às 16h: Cabuloso Nível 2

11/11, às 18h: Cabuloso Nível 1

11/11, às 20h: Time do Povo e Meu Cruzeiro

12/11, às 10h: venda geral

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Palmeiras

SETOR AMARELO - Sul (Superior e Inferior)

Time do Povo: R$ 30,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 30,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 27,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 24,00 / Cabuloso Max: R$ 21,00 / Não sócio: R$ 60,00; Meia: R$ 30,00

SETOR LARANJA - Sesc Senac Norte (Inferior)

Time do Povo: R$ 30,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 30,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 27,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 24,00 / Cabuloso Max: R$ 21,00 / Não sócio: R$ 60,00; Meia: R$ 30,00

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Sicoob Leste (Superior)

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 36,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 32,00 / Cabuloso Max: R$ 28,00 / Não sócio: R$ 80,00; Meia: R$ 40,00

Sicoob Leste (Inferior)

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 36,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 32,00 / Cabuloso Max: R$ 28,00 / Não sócio: R$ 80,00; Meia: R$ 40,00

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Tribuna APVS Oeste (Inferior)

Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ - / Cabuloso Nível 2: R$ - / Cabuloso Nível 3: R$ - / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230,00; Meia: R$ 115,00

Preços ingressos Cruzeiro x Palmeiras (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Mapa do Mineirão (Foto: Reprodução)

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, incluindo os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

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Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta, sendo necessário adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso e estrutura: são duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahão Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos: uma na Avenida C, outra na Abrahão Caram e a terceira na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamento em locais próximos, como o Mineirinho e a Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem optar pela bicicleta, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde o estacionamento é gratuito. Um fica na Esplanada Sul, na entrada da Avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela Avenida Antônio Abrahão Caram.

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Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Coronel Oscar Paschoal. É uma boa alternativa para quem deseja evitar o trânsito e a busca por estacionamento.