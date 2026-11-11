Joia do Cruzeiro, primo do Militão vira assunto na imprensa espanhola
Zagueiro de 18 anos tem vínculo com a Raposa até 2028, multa rescisória de R$ 600 milhões e está cotado para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão
O jovem Vitor Hugo, zagueiro das categorias de base do Cruzeiro e primo de Éder Militão, virou assunto na imprensa espanhola. O jornal "AS" destacou a cláusula de rescisão milionária do defensor, conhecido como Milita, que tem multa estipulada em R$ 600 milhões, cerca de 98 milhões de euros. Aos 18 anos, o jogador está próximo de estrear pela equipe profissional da Raposa e pode receber uma oportunidade nesta semana, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.
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A repercussão na Espanha tem como ponto de partida o parentesco com Militão, zagueiro do Real Madrid, e o valor previsto no contrato do jovem. Assim como o primo, Vitor Hugo atua na defesa e vem avançando no processo de transição das categorias de base para o elenco principal do Cruzeiro.
A possibilidade de estreia ganhou força diante dos desfalques no setor. João Marcelo está lesionado, Jonathan Jesus está suspenso e foi convocado para a Seleção Brasileira, enquanto Fabrício Bruno é dúvida. Com esse cenário, Milita aparece como alternativa para a partida, seja entre os titulares ou no banco de reservas.
A aproximação com o elenco profissional do Cruzeiro não é inédita. Em abril, Artur Jorge chamou o zagueiro e outros seis jogadores das categorias de base para participarem dos treinamentos com a equipe principal. Na ocasião, porém, Milita não foi relacionado para nenhuma partida. Agora, o defensor pode ter a primeira oportunidade de atuar pelo time profissional diante do Palmeiras, na próxima semana.
Primo de Militão, Vitor Hugo tem contrato até 2028
Vitor Hugo chegou ao Cruzeiro em 2023, aos 14 anos, durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. Antes de ingressar na base celeste, passou pela Inter de Bebedouro e pelo Amparo. Atualmente, integra a equipe sub-20, mas já treina com o elenco profissional.
➡️Cruzeiro renova contrato de primo de Éder Militão
O zagueiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2024 e tem vínculo com o Cruzeiro até 2028. A multa rescisória de R$ 600 milhões, equivalente a aproximadamente 98 milhões de euros, foi o dado que chamou a atenção do jornal.
Futebol na família
A ligação de Vitor Hugo com o futebol também passa pela mãe, Edilaine Carolina, que foi jogadora e atuava como zagueira. O jovem segue a mesma posição e já teve experiências com a Seleção Brasileira Sub-17.
Pela categoria, conquistou o Campeonato Sul-Americano e disputou a Copa do Mundo Sub-17. Também soma a Copa Paulista Sub-17 entre os títulos da formação.
Agora, o defensor vive a expectativa de ganhar espaço no time principal do Cruzeiro. A possível estreia contra o Palmeiras pode marcar o início de uma nova etapa na trajetória do jogador, que chamou a atenção da imprensa espanhola.