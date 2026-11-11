O jovem Vitor Hugo, zagueiro das categorias de base do Cruzeiro e primo de Éder Militão, virou assunto na imprensa espanhola. O jornal "AS" destacou a cláusula de rescisão milionária do defensor, conhecido como Milita, que tem multa estipulada em R$ 600 milhões, cerca de 98 milhões de euros. Aos 18 anos, o jogador está próximo de estrear pela equipe profissional da Raposa e pode receber uma oportunidade nesta semana, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

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A repercussão na Espanha tem como ponto de partida o parentesco com Militão, zagueiro do Real Madrid, e o valor previsto no contrato do jovem. Assim como o primo, Vitor Hugo atua na defesa e vem avançando no processo de transição das categorias de base para o elenco principal do Cruzeiro.

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Milito, primo do Militão, é destaque da capa do AS, da Espanha (Foto: Reprodução)

A possibilidade de estreia ganhou força diante dos desfalques no setor. João Marcelo está lesionado, Jonathan Jesus está suspenso e foi convocado para a Seleção Brasileira, enquanto Fabrício Bruno é dúvida. Com esse cenário, Milita aparece como alternativa para a partida, seja entre os titulares ou no banco de reservas.

A aproximação com o elenco profissional do Cruzeiro não é inédita. Em abril, Artur Jorge chamou o zagueiro e outros seis jogadores das categorias de base para participarem dos treinamentos com a equipe principal. Na ocasião, porém, Milita não foi relacionado para nenhuma partida. Agora, o defensor pode ter a primeira oportunidade de atuar pelo time profissional diante do Palmeiras, na próxima semana.

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Primo de Militão, Vitor Hugo tem contrato até 2028

Vitor Hugo chegou ao Cruzeiro em 2023, aos 14 anos, durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. Antes de ingressar na base celeste, passou pela Inter de Bebedouro e pelo Amparo. Atualmente, integra a equipe sub-20, mas já treina com o elenco profissional.

➡️Cruzeiro renova contrato de primo de Éder Militão

O zagueiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2024 e tem vínculo com o Cruzeiro até 2028. A multa rescisória de R$ 600 milhões, equivalente a aproximadamente 98 milhões de euros, foi o dado que chamou a atenção do jornal.

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Futebol na família

A ligação de Vitor Hugo com o futebol também passa pela mãe, Edilaine Carolina, que foi jogadora e atuava como zagueira. O jovem segue a mesma posição e já teve experiências com a Seleção Brasileira Sub-17.

Pela categoria, conquistou o Campeonato Sul-Americano e disputou a Copa do Mundo Sub-17. Também soma a Copa Paulista Sub-17 entre os títulos da formação.

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Agora, o defensor vive a expectativa de ganhar espaço no time principal do Cruzeiro. A possível estreia contra o Palmeiras pode marcar o início de uma nova etapa na trajetória do jogador, que chamou a atenção da imprensa espanhola.