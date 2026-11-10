Daronco vira assunto após escalação para Cruzeiro x Palmeiras: 'Inacreditável'

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (10) que Anderson Daronco será o árbitro responsável pelo duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pelo Brasileirão, e a escalação repercutiu nas redes sociais. A controvérsia em torno da escolha decorre da atuação do juiz no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, confronto do qual a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira saiu vitoriosa.

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Naquela oportunidade, Daronco optou por não marcar um pênalti em lance envolvendo Barboza, com a justificativa de que o defensor estava com o braço junto ao corpo ao tocar a bola com a mão. A decisão gerou muitas reclamações por parte do elenco cruz-maltino.

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Veja alguns comentários:

Jogadores do Vasco pediram pênalti de Barboza, do Palmeiras, na ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Klein apita Flamengo x Athletico-PR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, como árbitro de Flamengo x Athletico-PR, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá importância direta na briga pelo título nacional.

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Klein apitou o jogo entre as equipes no primeiro turno. Flamengo e Athletico empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada. Na ocasião, o Rubro-Negro reclamou da não expulsão de Felipinho após uma entrada dura em Lucas Paquetá, punida apenas com cartão amarelo. O clube chegou a divulgar imagens do ferimento sofrido pelo meia.

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O gaúcho também comandou outras partidas do Flamengo nesta temporada, entre elas a vitória por 5 a 1 sobre o Mirassol, em agosto, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, em outubro.