Rayan Lelis encerra temporada com números de destaque no Cruzeiro

O atacante Rayan Lelis encerrou a temporada de 2026 com números expressivos e conquistas importantes vestindo a camisa do Cruzeiro. Um dos destaques das categorias de base do clube celeste, o jovem terminou o ano com 41 partidas disputadas, 11 gols marcados e 12 assistências, totalizando 23 participações diretas em gols e se consolidando como o maior assistente da equipe Sub-20 na temporada. Além do bom desempenho individual, o jogador fez parte das conquistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Mineiro profissional.

Ao longo da temporada, Rayan se destacou pela capacidade ofensiva, velocidade e participação na construção das jogadas. No Campeonato Brasileiro Sub-20, o atacante disputou 17 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Já no Campeonato Mineiro Sub-20, teve papel importante no setor ofensivo da equipe, com quatro gols e sete assistências em 15 jogos.

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O ano também foi marcado por conquistas coletivas e novas experiências na carreira do jovem. Campeão da Copinha no início da temporada, Rayan integrou o elenco profissional do Cruzeiro durante a disputa do Campeonato Mineiro, competição em que participou de duas partidas e conquistou o título estadual.

Rayan Lelis capitão (Vinni Silva/C2 Sports)

Chance de Rayan Lelis no profissional

Outro momento de destaque aconteceu no dia 4 de julho, quando o atacante recebeu uma oportunidade como titular na equipe comandada por Artur Jorge, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Defensor, em amistoso disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

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Com 23 participações em gols em 41 partidas, Rayan Lelis fecha 2026 consolidando sua evolução nas categorias de base do Cruzeiro.