Antes mesmo do fim da temporada, a Chapecoense anunciou o fim do contrato com o atacante Yannick Bolasie, de 37 anos. Ele chegou ao clube em janeiro, depois de passagem pelo Cruzeiro, com vínculo até o fim de 2026, mas com a queda do Verdão do Oeste para a Série B, o fim do ciclo foi adiantado.

Na passagem pelos catarinenses, o congolês fez fez 34 jogos, marcou três gols e três assistências. A Chape foi o terceiro clube brasileiro do atleta.

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Antes, ele marcou oito gols e deu quatro assistências em 36 jogos pelo Criciúma. Posteriormente, entrou em campo 33 vezes, com quatro gols e três assistências.

Tratado como contratação do ano na Chapecoense no início da temporada, Bolasie não conseguiu corresponder às expectativas.

Bolasie, jogador da Chapecoense, em campo durante a partida. (Foto: Rafael Bressan/ACF)<br><br>

Confira a nota oficial da Chapecoense sobre o fim do contrato de Bolasie

"A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o atacante Bolasie.

O atleta chegou à Chapecoense no início da temporada 2026 e disputou 34 jogos oficiais pela equipe alviverde – marcando três gols e dando três assistências.

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Gostaríamos de agradecer a Yannick Bolasie por sua dedicação, profissionalismo e contribuições diárias durante todo o período em que esteve no clube.

Nesta nova etapa de sua trajetória, ele parte com nossa gratidão e respeito. Todos no clube desejam a Yannick e sua família muita felicidade. O clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros"

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Passagem pela Chapecoense

Depois do fim do vínculo com a Raposa, Bolasie voltou para sua casa na Inglaterra. Em janeiro, o presidente da Chapecoense, Alex Passos, viajou para a Europa para assinar contrato com o atacante. Em sua chegada à Chapecó, o atacante foi recebido por torcedores.

No entanto, dentro de campo o desempenho do atleta não foi o projetado pelos torcedores. Seu melhor momento foi o gol marcado contra o Botafogo, importante na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.