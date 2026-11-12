Cruzeiro anuncia saída de Bruno Spindel

Semanas depois de anunciar a chegada de Paulinho, o Cruzeiro encerrou o ciclo de Bruno Spindel no clube. A equipe informou na tarde desta quinta-feira (12) que em comum acordo as partes decidiram encerrar o ciclo do profissional.

– O Cruzeiro informa que, em decisão tomada em comum acordo, Bruno Spindel não faz mais parte do quadro de colaboradores da instituição. O Clube agradece ao profissional pela dedicação nos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória – comunicou o clube em suas redes sociais.

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Bruno Spindel chegou ao Cruzeiro nas primeiras semanas de 2026 para ser o nome forte do futebol celeste. Ao lado de Tite, participou da montagem do elenco, mas perdeu força internamente nos últimos meses.

Com a chegada de Paulinho, o profissional perdeu protagonismo na Toca da Raposa II. O ex-Corinthians tem atuado diretamente no planejamento para a próxima temporada.

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Bruno Spidel havia sido trocado de função no Cruzeiro

Bruno Spindel esteve ao lado de Pedrinho durante a apresentação de Paulinho no Cruzeiro. Em uma fala antes da entrevista, o dono da SAF celeste explicou que com a chegada do novo dirigente, Spindel passaria a ser diretor administrativo.

Spindel e Paulinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.