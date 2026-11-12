Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Cruzeiro anuncia saída de Bruno Spindel

Diretor estava no clube desde o início da temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/11/2026 16:14
Favorite o Lance! no Google
Bruno Spindel Cruzeiro
Bruno Spindel Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Semanas depois de anunciar a chegada de Paulinho, o Cruzeiro encerrou o ciclo de Bruno Spindel no clube. A equipe informou na tarde desta quinta-feira (12) que em comum acordo as partes decidiram encerrar o ciclo do profissional.

– O Cruzeiro informa que, em decisão tomada em comum acordo, Bruno Spindel não faz mais parte do quadro de colaboradores da instituição. O Clube agradece ao profissional pela dedicação nos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória – comunicou o clube em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Bruno Spindel chegou ao Cruzeiro nas primeiras semanas de 2026 para ser o nome forte do futebol celeste. Ao lado de Tite, participou da montagem do elenco, mas perdeu força internamente nos últimos meses.

Com a chegada de Paulinho, o profissional perdeu protagonismo na Toca da Raposa II. O ex-Corinthians tem atuado diretamente no planejamento para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Bruno Spidel havia sido trocado de função no Cruzeiro

Bruno Spindel esteve ao lado de Pedrinho durante a apresentação de Paulinho no Cruzeiro. Em uma fala antes da entrevista, o dono da SAF celeste explicou que com a chegada do novo dirigente, Spindel passaria a ser diretor administrativo.

Spindel e Paulinho
Spindel e Paulinho (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Ele será o executivo do futebol, o Bruno segue como diretor administrativo, cuidando do orçamento e planejamento. Fez isso muito bem no Flamengo. Vamos ter dois braços para ter mais força e um dia a dia mais confortável. Com a chegada de Paulinho vamos melhorar muito o grupo no cotidiano, com os jogadores e técnico. Não vamos mudar nada, eu continuo no meu cargo, e o Pedro Junio como vice. Paulinho se reportará a mim e ao Pedro Junio. Eles vão se auxiliar, Paulinho não vai se reportar ao Bruno – explicou Pedrinho.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho, Arrascaeta e Léo Pereira, do Flamengo, contra o Vasco

Flamengo

Flamengo iguala feito do Cruzeiro e mira recorde histórico no Brasileirão

Há 1 dia
Jogador da seleção brasileira em treino, camiseta azul-claro com Itaú e Guaraná Antarctica, em campo.

Futebol Internacional

Joia do Cruzeiro, primo do Militão vira assunto na imprensa espanhola

Há 1 dia
Torcida do Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro x Palmeiras: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Rayan Lelis enfrenta Defensor no Cruzeiro x Defensor, no Estádio Independência.

Cruzeiro

Rayan Lelis encerra temporada com números de destaque no Cruzeiro

Há 1 dia
Daronco foi duramente criticado pelo comentarista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Futebol Nacional

CBF releva polêmicas recentes e escala Daronco para Cruzeiro x Palmeiras

Há 1 dia
Árbitro André Daronco levanta o braço; Palmeiras em campo durante jogo de futebol.

Fora de Campo

Daronco vira assunto após escalação para Cruzeiro x Palmeiras: 'Inacreditável'

Há 1 dia