Cruzeiro reduz preço dos ingressos para jogo da Sul-Americana

A venda de ingressos para o jogo do Cruzeiro contra o Palestino, quarta-feira (14), às 21h30, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, recomeçou nesta sexta-feira (9), com preços reduzidos. A diretoria do clube havia suspendido a comercialização dos bilhetes na quinta-feira (8), depois de reclamações dos torcedores quanto aos valores inicialmente cobrados, que eram os mesmos dos jogos anteriores.

Como o Cruzeiro foi eliminado da competição, com o empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, quarta-feira (7), no Equador, tanto o jogo contra o Palestino quanto o diante do Unión de Santa Fé, dia 28, também no Mineirão, pela última rodada, servem apenas para cumprir tabela, e a expectativa de público é baixa.

Com os preços reduzidos, os sócios torcedores pagarão apenas o valor único de R$ 30 em qualquer setor do estádio aberto. O cruzeirense não que não é sócio vai pagar R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), e a venda começa às 18h desta sexta-feira (9). Somente os camarotes do Setor Vermelho tiveram os preços mantidos: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia).

Expectativa de público para jogos do Cruzeiro na Sul-Americana é baixa

Como o Cruzeiro não tem mais chances de se classificar para o mata-mata da Sul-Americana, a expectativa de público para o jogo contra o Palestino é baixa e os setores Laranja Superior e Inferior, Vermelho Superior e Roxo Superior não serão abertos para venda, por enquanto.

Os preços cobrados anteriormente variavam de R$ 55 (meia dos setores Amarelo Inferior e Superior e Laranja Inferior) a R$ 400 (inteira do camarote do Setor Vermelho). O clube não informou como será feito o ressarcimento para aqueles que já tinham comprado o ingresso com esses valores.

Com apenas um ponto em quatro jogos, o Cruzeiro é o lanterna do Grupo E da Copa Sul-Americana. O Mushuc Runa lidera com 10 pontos, o Palestino tem nove, e o Unión de Santa Fé, três.