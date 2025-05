Ex-técnico do Cruzeiro, Pezzolano é anunciado por clube inglês

Ex-técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano foi anunciado como novo treinador do Watford, que está na segunda divisão da Inglaterra. O uruguaio de 42 anos estava sem clube desde dezembro de 2024, quando havia sido demitido do Valladolid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diretor esportivo do Watford, Gian Luca Neri foi um dos entusiastas pela contratação de Pezzolano para a próxima temporada. O comandante é visto como um bom nome para trabalhar com jovens talentos do elenco.

continua após a publicidade

- Paulo tem uma experiência impressionante com jovens jogadores, o que é essencial quando você vê o perfil do nosso elenco. Ele teve sucesso em outros clubes com títulos e promoções, mas o trabalho nos treinos foi o que nos impressionou. Ele tem ideias inovadores e transmite paixão aos atletas. Acreditamos que Paulo é o líder que precisamos.

Paulo Pezzolano iniciou sua carreira como treinador no Torque, do Uruguai, em novembro de 2016. Antes de chegar ao Cruzeiro, o uruguaio também passou por Liverpool-URU e Pachuca. O treinador foi responsável por conquistar a Série B com a Raposa, em 2022.

continua após a publicidade

Pezzolano tem missão de retomar protagonismo do Watford

Paulo Pezzolano chega cercado de expectativas, mas com o objetivo de retomar o protagonismo do Watford. Na atual temporada da Championship, os Hornets ficaram na 14ª colocação e estiveram longe de brigar por um retorno à Premier League.