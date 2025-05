Cruzeiro x Palestino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Palestino CRU PAL 5ª rodada Copa Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira, 14 de maio de 2005, 21h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Kevin Ortega (PER) Assistentes - Var Diego Haro (PER) Onde assistir

Sem chances de classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Palestino, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Grupo E. A Raposa conquistou apenas um ponto nos quatro jogos anteriores e está na lanterna do grupo. O time chileno está em segundo lugar, com nove pontos, e briga pela classificação para as oitavas de final. No turno, o Palestino venceu por 2 a 1, em Coquimbo. A partida terá transmissão do Paramount+.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como apenas cumpre tabela na competição, o Cruzeiro vai usar uma equipe reserva na partida desta quarta-feira (14). O técnico Leonardo Jardim vai aproveitar para observar jogadores que vem atuando pouco na temporada. Os mais experientes que estarão em campo serão o lateral-direito William, o volante Walace e o atacante Lautaro Diaz. A preocupação do treinador do Cruzeiro é poupar os titulares para o clássico contra o Atlético-MG, domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️Cruzeiro terá time totalmente reserva contra o Palestino

O Palestino vem de três vitórias na Sul-Americana. Depois de perder para o Mushuc Runa por 3 a 2, na estreia, o time chileno derrotou o Unión por 2 a 0, o Cruzeiro por 2 a 1, ambas em casa, e o time argentino por 2 a 1, em Santa Fé. O técnico Lucas Bovaglio não contará com o meia Nicolas Meza, que rompeu o tendão de Aquiles no empate por 2 a 2 com o Audax Italiano, sábado (10), pela Copa do Chile - com o resultado, o Palestino foi eliminado da competição.

continua após a publicidade

Lateral esquerdo Kauã Prates, de 16 anos, fará a segunda partida pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações de Cruzeiro x Palestino

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x PALESTINO

COPA SUL-AMERICANA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 21h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Paramount+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Léo Aragão (Otávio), William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman e Rodriguinho; Marquinhos, Bolasie (Dinenno) e Lautaro Diaz (Kaique Kenji). Técnico: Leonardo Jardim.

PALESTINO: Salas; Espinoza, Ceza, Meza (Suárez) e León; Fernández e Martínez; Tapia Pérez, Abrigo e Carrasco; Marabel. Técnico: Lucas Bovaglio