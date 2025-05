Mais de 50 mil ingressos vendidos para jogo Cruzeiro x Atlético-MG

Mais de 50 mil cruzeirenses já garantiram presença no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG neste domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O clube atualizou na tarde desta terça-feira (13) a parcial da venda de ingressos para a partida. As vendas foram abertas inicialmente para os Sócios 5 Estrelas na noite de domingo (11). E o torcedor que não é sócio passou a comprar na noite de segunda-feira (12).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O clássico será disputado com torcida única do Cruzeiro, mandante do jogo. No returno, o confronto será realizado na 28ª rodada do Brasileirão, com datas previstas para 25, 26 e 27 de outubro. O mando será do Atlético-MG, e a partida terá torcida única atleticana na Arena MRV.

O torcedor cruzeirense que não é sócio poderá comprar ingresso através do app Cruzeiro Nação Azul ou do site ingresso.cruzeiro.com.br para os setores que ainda estiverem disponíveis, ao preço da inteira e da meia. O limite será de dois ingressos por CPF.

continua após a publicidade

Os preços dos ingressos para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG variam de R$ 55 (meia dos setores Amarelo Inferior e Superior e Laranja Inferior) a R$ 250 (inteira do setor Roxo Inferior). Todos os setores do estádio serão abertos: Amarelo Superior e Inferior, Laranja Superior e Inferior, Vermelho Inferior e Superior e Roxo Inferior e Superior.

Veja os preços dos ingressos para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG: