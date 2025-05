Cruzeiro terá time totalmente reserva na Sul-Americana

Sem chances de se classificar para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro terá de fazer duas partidas em casa nas últimas rodadas do Grupo E. A primeira será nesta quarta-feira (14), contra o Palestino, às 21h30, no Mineirão. No dia 28, a Raposa recebe o Unión de Santa Fé. Com apenas um ponto, a equipe mineira está na lanterna do grupo, liderado pelo Mushuc Runa, do Equador, com 10 pontos, seguido pelo Palestino, com nove. O Unión tem três e recebe o Mushuc Runa nesta terça-feira (13).

Na rodada passada, quando empatou por 1 a 1 com o Mushuc Runa, em Riobamba, o Cruzeiro começou a partida com apenas dois titulares, o goleiro Cássio e o zagueiro Fabrício Bruno. Agora, no entanto, a tendência é que o técnico Leonardo Jardim não escale nenhum, já que, além de não ter chances de classificação, a equipe terá no domingo (18) o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

- Vamos jogar o próximo jogo da Sul-Americana, em que já estamos eliminados, mas queremos, nestes últimos dois jogos na Sul-Americana, em nossa casa, apresentar uma melhor imagem e dar continuidade a esse ciclo que temos conseguido de resultados positivos – afirmou Leonardo Jardim, após a goleada sobre o Sport, domingo (11), em Recife.

No gol, pode aparecer Léo Aragão ou mesmo o garoto Otávio, já que o reserva imediato de Cássio não foi bem na estreia de Leonardo Jardim, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, em Sete Lagoas, pelo Mineiro. Nas laterais, William deve voltar à direita, e o jovem Kauã Prates ganhar nova chance na esquerda, depois de estrear contra o Mushuc Runa.

A zaga do Cruzeiro deverá ter Jonathan Jesus e o paraguaio Mateo Gamarra, que não atua desde a derrota para o Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, em 6 de abril. O zagueiro teve sequência de quatro jogos a partir da estreia no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no amistoso em 22 de março, mas não agradou muito.

Kaique Kenji deve ser titular contra o Palestino, quarta-feira (14), no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O garoto Murilo Rhikman é presença certa no meio-campo, ao lado de Walace, que não vem agradando nas chances que está tendo. Lucas Romero, que não enfrentou o Sport, por estar suspenso, deverá ser preservado para o clássico contra o Atlético-MG. Rodriguinho também ganhará mais uma chance.

Cruzeiro deve ter três atacantes contra o Palestino, pela Sul-Americana

Como as opções ofensivas são grandes, Leonardo Jardim deve escalar três atacantes contra o Palestino, nesta quarta-feira (14), pela Sul-Americana. Bolasie, que ainda não recuperou seu espaço após inflamação no joelho direito, Dinenno, que está voltando aos poucos, após cirurgia no joelho direito, Lautaro Diaz, Marquinhos e o jovem Kaique Kenji brigam por vaga no ataque do Cruzeiro.