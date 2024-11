Gabigol terá salário astronômico no Cruzeiro e pode superar Memphis

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 13:17 • Belo Horizonte (MG)

Após a conquista do título da Copa do Brasil de 2024, neste domingo (10), Gabigol, atacante do Flamengo, confirmou que está de saída do clube e, segundo o "ge", seu próximo destino será o Cruzeiro. Contratação de impacto para 2025, o camisa 99 chega à Toca da Raposa com o dobro de salário em relação ao Rubro-Negro.

O centroavante buscava valorização salarial no Flamengo nas negociações de renovação, mas não conseguiu. Inclusive, ainda no campo da Arena MRV, Gabigol fez duras críticas à diretoria rubro-negra. Segundo ele, os dirigentes indicaram um acordo de renovação, conversando, inclusive, com os seus pais. Posteriormente, no entanto, recuaram.

Em reta final de vínculo com o Flamengo, onde assinou contrato definitivo em 2020, Gabigol recebia salário mensal em torno de R$ 1,45 milhão. No Cruzeiro, os valores serão próximos de R$ 3 milhões, a partir de janeiro, superando Matheus Pereira e assumindo o ranking de salários do Cabuloso.

Além de ter o maior salário do Cruzeiro, o atacante tem a chance de superar Memphis Depay, do Corinthians, que tem o maior vencimento mensal do futebol brasileiro.

Contratado em julho graças ao aporte financeiro da Esportes da Sorte, Memphis tem um salário mensal de R$ 3 milhões. O contrato de três anos assinado com a empresa de apostas, avaliado em R$ 309 milhões, prevê uma quantia de R$ 57 milhões destinada especificamente à contratação de um jogador de grande impacto.

Gabigol no Cruzeiro

Ainda de acordo com o "ge", a contratação de Gabriel Barbosa era pretendida pelo Cruzeiro desde o meio do ano, quando se desenhou o cenário de não renovação com o Flamengo. Porém, com o fim do contrato se aproximando, o clube decidiu aguardar e negociar com o jogador para 2025, chegando a um acordo de palavra nas últimas semanas.