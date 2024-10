Corinthians paga Memphis em meio à incerteza sobre patrocínio

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 08/10/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians vive um momento de incerteza quanto à permanência da Esportes da Sorte como sua patrocinadora máster. A casa de apostas, responsável por pagar o salário de Memphis Depay, ainda não obteve a regularização necessária junto ao Ministério da Fazenda, o que coloca em risco a continuidade do patrocínio. Enquanto aguarda uma solução, o clube efetuou o pagamento dos vencimentos do jogador e do restante do elenco na última sexta-feira, 4. Os demais funcionários do clube receberam nesta segunda-feira, 7.

Memphis, contratado em julho graças ao aporte financeiro da Esportes da Sorte, tem um salário mensal de R$ 3 milhões. O contrato de três anos assinado com a empresa de apostas, avaliado em R$ 309 milhões, prevê uma quantia de R$ 57 milhões destinada especificamente à contratação de um jogador de grande impacto. Foi com esse valor que o Corinthians trouxe Depay, apostando no talento do holandês para alavancar o time.

No entanto, o futuro da parceria com a Esportes da Sorte está em xeque. A empresa não consta na lista de operadoras autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA-MF), órgão do Ministério da Fazenda responsável por regulamentar as empresas de apostas no Brasil.

A Esportes da Sorte tem até o dia 10 de outubro para regularizar sua situação junto às autoridades. Caso contrário, o contrato poderá ser rescindido, o que forçaria a empresa a pagar uma multa de R$ 100 milhões ao Corinthians.

O clube monitora de perto a situação, uma vez que a rescisão representaria um impacto financeiro significativo. Duas empresas já procuraram o Corinthians e fizeram propostas para o clube na tentativa de substituir a atual patrocinadora.