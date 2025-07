Cruzeiro faz proposta por atacante espanhol Gabri Martínez

O atacante espanhol Gabri Martínez, de 22 anos, pertencente ao Braga, de Portugal, é o novo alvo do Cruzeiro para a próxima janela de transferências, que será aberta quinta-feira (10). Segundo o jornal “Record”, de Lisboa, o clube celeste já fez uma primeira proposta pelo jogador, que foi recusada pela diretoria do Braga.

O valor oferecido pelo Cruzeiro, segundo o jornal espanhol, foi de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Gabri Martínez. O atacante tem contrato com o Braga até 2029, e a multa por rescisão é de 50 milhões de euros (quase R$ 320 milhões), mas o clube português estaria disposto a liberá-lo por uma proposta superior a 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). O Maiorca, da Espanha, também está interessado no jogador, segundo o jornal “Marca”, da Espanha.

Na temporada passada, a primeira pelo clube português, Gabri Martínez disputou 47 partidas pelo Braga, com quatro gols e três assistências. O atacante, destro, com 1,85m de altura, atua pelo dois lados do campo.

Gabri Martínez foi revelado pelo Girona na temporada 2021/2022 e teve convocações para as seleções de base da Espanha. Nas temporadas seguintes, foi emprestado ao San Fernando e ao Mirandés até ser contratado pelo Braga em julho do ano passado.

Gabri Martínez se encaixa no perfil desejado pelo técnico do Cruzeiro

Conforme revelado pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, o técnico Leonardo Jardim pediu três reforços para o restante da temporada: um zagueiro canhoto e dois atacantes, de velocidade e que atuam pelas beiradas do campo, características atendidas pelo espanhol Gabri Martínez.

A busca por esses reforços conta com o trabalho do novo gerente de scouting e mercado do Cruzeiro, Joaquim Pinto, indicado por Leonardo Jardim. As negociações são conduzidas pelo vice-presidente Pedro Junio e o diretor-executivo de futebol, Paulo Pelaipe.

A janela de transferência para o restante da temporada do futebol brasileiro fica aberta de quinta-feira (10) a 2 de setembro.