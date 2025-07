Atacante Bolasie comenta sobre futuro no Cruzeiro

O contrato do atacante Bolasie com o Cruzeiro vence no fim da temporada e, durante a permanência no Espírito Santo, para a disputa da Vitória Cup, o jogador franco-congolês comentou sobre a expectativa de permanecer na Toca da Raposa no próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Eu não tenho falado sobre nada ainda. Estou indo com o fluxo… mas, no momento, eu disse que estou aproveitando meu tempo e eu me adaptei aos jogadores, ao treinador, a todos aqui… Então… como posso dizer em português? Gosto muito do Cruzeiro (risos) – afirmou Bolasie.

Bolasie, de 35 anos, chegou ao Cruzeiro no início do ano, depois de disputar o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Criciúma – ele foi o autor do gol da vitória do time catarinense sobre a Raposa por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hulse.

continua após a publicidade

Apesar de não ser titular da equipe do técnico Leonardo Jardim, Bolasie, que participou de 24 jogos e marcou quatro gols, caiu nas graças do torcedor do Cruzeiro pela sua simpatia e pela movimentação nas redes sociais.

- Estou feliz com o amor que os torcedores me dão. Isso me faz lutar ainda mais em campo. No final do dia, tento fazer o que é melhor para a equipe, e acho que, no momento, sei qual é o meu papel. Tento dar o meu melhor toda vez. Mas sei que posso fazer mais, posso agradar ainda mais. Quanto mais ‘let’s bora’, quanto mais jogadas, melhor para todos (risos). Estou feliz com isso – comentou o atacante.

continua após a publicidade

➡️Leonardo Jardim considera que Cruzeiro atingiu objetivos na Vitória Cup

Bolasie explica inspiração para postagens divertidas nas redes sociais

O bordão “let’s bora” é usado pelo jogador nas postagens, principalmente após as vitórias do Cruzeiro. Bolasie explica como consegue inspiração para as reações que publica nas redes sociais:

- Para ser honesto, minhas ideias vêm do meu sentimento, no dia. Se ganhamos, estou animado e faço qualquer coisa. Eu não penso: ‘ah, vou planejar’. Não faço isso. Simplesmente, surge. E, às vezes, é como: o que está na minha frente? Ok, aí eu faço isso. Eu vejo um cavalo… ok, vou parar aí. É assim (risos) – explica Bolasie.