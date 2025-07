Jardim considera que Cruzeiro atingiu objetivos na Vitória Cup

O técnico Leonardo Jardim considerou que o Cruzeiro atingiu os objetivos nas duas partidas pela Vitória Cup, em Cariacica (ES). Quinta-feira (3), com uma escalação alternativa, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia; e domingo (6), com a formação titular, derrotou o Banfield pelo mesmo placar, ambos os jogos no Estádio Kleber Andrade.

Leonardo Jardim destacou que o Cruzeiro demonstrou em campo a identidade que tem:

- Com certeza, nós temos uma identidade. Já tínhamos falado que no futebol brasileiro é muita emoção. No primeiro jogo, os jogadores não foram bem e não conseguimos fazer o que pretendíamos. Toda a gente já estava alarmada. Hoje (domingo), ganhamos um troféu e todo mundo está feliz! É um processo de quem vem de 15 dias de férias, de uma parada e 12 dias para aumentar a carga física. Esses dois jogos foram recuperar o ritmo e agora teremos esta semana para preparar detalhes que normalmente preparamos para os jogos do campeonato – avisou o técnico do Cruzeiro.

Kaio Jorge foi titular na vitória do Cruzeiro sobre o Banfield pela Vitória Cup (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Especificamente em relação ao jogo contra o Banfield, Leonardo Jardim afirmou que o gramado do Kleber Andrade, mesmo sem chuva, não permitiu que o Cruzeiro imprimisse maior velocidade:

- Em termos de intensidade, principalmente sem bola, foi muito boa. Com bola, o gramado não permitiu dar outra velocidade, porque o jogador tinha de dar dois toques para dominar, o que prejudicou em termos coletivos – afirmou.

Leonardo Jardim destaca o que viu de evolução de uma partida para outra na Vitória Cup:

- Em termos estratégicos, de atitude, duelos individuais, acho que tivemos muito melhor que no outro jogo. No último jogo, não conseguimos estar no nosso nível habitual, por vários motivos, principalmente em termos posicionais, e falamos sobre isso com a equipe nos últimos dias – contou o técnico.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim destaca a qualidade dos jogadores do Cruzeiro

O treinador revelou, no entanto, que, até o momento, após as férias de duas semanas, a preocupação da comissão técnica do Cruzeiro foi recuperar o condicionamento físico dos atletas:

- Trabalhamos mais a condição física do que realmente a estratégia. Com certeza, existe sempre um esquecimento durante as férias. Às vezes, perdemos um pouco a noção que era nossa estratégia coletiva. Acredito que, na próxima semana, com foco no campeonato, os jogadores vão conseguir produzir aquilo que podem. Nossa equipe tem muito talento e jogadores de qualidade. Concentrados, conseguem produzir um bom futebol – afirmou Leonardo Jardim.

Os jogadores do Cruzeiro ficam de folga nesta segunda-feira (7) e se reapresentam na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira (8). A equipe volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão.